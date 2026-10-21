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Muhammad Sharaf Eldeen
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Avant d'affronter Leipzig : qu'a présenté le Real Madrid à domicile cette saison ?

Real Madrid vs RB Leipzig
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Le club merengue domine à Santiago Bernabéu

Le Real Madrid se prépare à affronter son hôte, le RB Leipzig, ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, fort d'un bilan parfait à domicile cette saison, avec 6 victoires en 6 matches disputés dans son stade sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Les victoires du club madrilène ont été acquises aux dépens de la Real Sociedad (4-1), de Malaga (4-0), du Rayo Vallecano (4-1), du Séville FC (4-1), de l'Inter Milan (2-1) et de Villarreal (1-0).

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Le club merengue a remporté 4 matches avec une marge confortable, tandis qu'il s'est imposé face à l'Inter Milan et à Villarreal avec un seul but d'écart.

Malgré ce bilan parfait à domicile, la saison du Real Madrid n'a pas été exempte de faux pas, puisqu'il a concédé deux défaites à l'extérieur en Liga, la première face au Real Betis (1-0) et la seconde face à son voisin et rival juré, l'Atlético de Madrid (2-1).

Le club madrilène aborde le match de ce jour en occupant la neuvième place au classement de la Ligue des champions, avec 6 points, tandis que le RB Leipzig occupe la 23e place avec 3 points.

Ce duel face au RB Leipzig intervient quelques jours avant le déplacement du Real chez son rival, le FC Barcelone, au stade Spotify Camp Nou, dimanche prochain dans le cadre de la Liga, un match d'une grande importance dans la course au titre national.



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