Après des jours empreints d'inquiétude et de crainte, la triste nouvelle est tombée : la légende du football italien Franco Baresi est décédé à l'âge de 66 ans, à l'hôpital Humanitas, dans la ville de Rozzano.

Le journal AS a rapporté que Baresi, vice-président d'honneur du Milan AC, luttait contre la maladie depuis un an, à la suite de l'ablation d'un nodule pulmonaire qui l'a progressivement éloigné des apparitions publiques.

La dernière apparition de la légende du Milan AC remonte à février dernier, lorsqu'il a porté la flamme olympique au stade de San Siro aux côtés de Giuseppe Bergomi, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver.

Le Milan AC, son unique club tout au long de sa carrière, a été le premier à annoncer la douloureuse nouvelle, à travers un message émouvant : « Toute l'histoire du Milan AC pleure la disparition de Franco Baresi. Son exemple et son intégrité resteront à jamais gravés dans l'ADN du club, tout comme son légendaire numéro 6. »

Le communiqué poursuit : « La famille du Milan AC adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Baresi en ce moment difficile, un sentiment que partagent tous les supporters des Rossoneri, qui ressentent cette perte comme personnelle. »

La perte de Baresi ne se limite pas au seul Milan AC, mais s'étend au football mondial dans son ensemble, tant il est considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Son statut de capitaine du Milan AC et de la sélection italienne a dépassé les frontières de son pays, faisant de lui un symbole éternel du jeu.

Après sa retraite en 1997, le Milan AC a décidé de retirer le numéro 6 en son honneur, son nom lui ayant été associé durant les années de gloire qui l'ont vu être sacré à trois reprises en Ligue des champions (1989, 1990 et 1994), en plus de deux titres en Coupe intercontinentale.

Avec la sélection italienne, Baresi a remporté la Coupe du monde en Espagne en 1982, et il demeure à ce jour le seul joueur de l'histoire à avoir terminé premier, deuxième et troisième d'une Coupe du monde : il a décroché le titre en 1982, a fini troisième du Mondial en Italie en 1990, puis vice-champion aux États-Unis en 1994.

Quant à son palmarès, il témoigne de sa grandeur : il a disputé 719 matches sous le maillot du Milan AC et 81 matches internationaux avec l'Italie, et a été sacré à six reprises champion d'Italie, quatre fois en Supercoupe d'Italie, trois fois en Ligue des champions, deux fois en Supercoupe d'Europe et deux fois en Coupe intercontinentale, avant de couronner une carrière exceptionnelle par son sacre en Coupe du monde 1982.

Baresi a passé toute sa carrière professionnelle au Milan AC durant 20 ans, entre 1977 et 1997, faisant du numéro 6 une partie de son identité.