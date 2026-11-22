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Augsbourg - Mayence 05 : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 09:30 WWK Arena

Le FC Augsbourg reçoit Mayence 05 à la WWK Arena pour un duel de Bundesliga entre deux équipes qui traversent une période difficile pour des raisons différentes.

Augsbourg est plongé dans la lutte pour le maintien et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels. La récente défaite 5-2 contre le RB Leipzig a encore accru la pression sur l’entraîneur Manuel Baum.

Mayence 05 arrive aussi dans la ville des Fugger sans grand élan. Quatre défaites lors des cinq derniers matches parlent d’elles-mêmes, dont un revers 4-1 à Elversberg et une élimination précoce en Coupe d’Allemagne face à Bochum.

Au classement de Bundesliga, seules quelques places séparent les deux équipes : Augsbourg est 15e, Mayence 12e. Toutes deux ont besoin de points importants, l’une dans la lutte pour le maintien, l’autre pour rester au contact du milieu de tableau.

Difficile de dire qui prendra le dessus dans ce duel du bas de tableau. Voici où suivre le match en direct.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Augsbourg et à Mayence 05 ?

Augsbourg aborde ce match avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son seul succès est intervenu en Coupe d’Allemagne, avec une victoire 4-2 sur le terrain de Sonnenhof Großaspach. Augsbourg s’est récemment incliné 5-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga. En cinq matches, l’équipe a marqué dix buts et en a encaissé 13.

Mayence 05 affiche une forme tout aussi décevante : une victoire, aucun nul et quatre défaites. Son seul succès a été une victoire 1-0 sur le terrain de Schalke 04. Mayence s’est récemment incliné 2-1 face au Bayern Munich. Au total, l’équipe a marqué six fois et encaissé dix buts lors de ces cinq rencontres.

Augsbourg - Mayence 05 : compositions

Augsbourg - Mayence 05 : forme

Augsbourg - Mayence 05 : bilan des confrontations directes

Augsbourg - Mayence 05 : les classements