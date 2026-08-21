Le FC Barcelone a décidé de récompenser son jeune attaquant égyptien Hamza Abdel Karim, après les performances qu'il a livrées ces derniers temps, que ce soit avec l'équipe des jeunes ou durant la période de préparation avec l'équipe première, une démarche qui reflète la confiance croissante du club en ses capacités et en son avenir au sein de la forteresse du « Camp Nou ».

Le club catalan s'apprête à apporter une amélioration significative au contrat du joueur, qui court actuellement jusqu'en 2029, en relevant considérablement le montant de sa clause libératoire, tout en augmentant son salaire en adéquation avec son nouveau statut au sein de l'équipe.

Le Barça double la clause libératoire de Hamza

Selon les informations publiées par le journal catalan « Sport », le Barça prévoit de faire passer le montant de la clause libératoire du contrat de Hamza Abdel Karim de 15 millions d'euros actuellement à 150 millions d'euros, une augmentation colossale qui reflète la volonté du club de protéger l'un de ses plus grands talents montants.

Cette démarche devrait s'accompagner d'une augmentation du salaire de l'attaquant égyptien, en adéquation avec le montant de la nouvelle clause libératoire, afin que Hamza obtienne un contrat reflétant la confiance du Barça en sa capacité à devenir l'un des éléments de l'équipe, dans le présent comme dans l'avenir.

Abdel Karim est âgé de 18 ans, mais il a attiré l'attention en possédant les caractéristiques du véritable attaquant « numéro 9 », ainsi qu'un sens du but évident et des qualités physiques qui lui ont valu l'intérêt du staff technique et de la direction sportive.

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Une bonne affaire pour le Barça

Hamza avait rejoint le Barça la saison dernière en provenance d'Al Ahly, sous forme de prêt, avant que le club catalan ne décide de lever l'option d'achat définitive durant l'été, le joueur signant alors un contrat courant jusqu'en 2029.

Al Ahly a perçu 1,5 million d'euros de manière ferme, en plus de 5 millions d'euros supplémentaires liés aux objectifs que le joueur atteindra.

Après sa participation avec la sélection égyptienne à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Hamza est revenu pour rejoindre directement les entraînements de l'équipe première du Barça.

La période de préparation en Angleterre a constitué un tournant important pour l'attaquant égyptien, après qu'il a marqué deux buts lors de son premier match face à Birmingham, avant de poursuivre sur sa lancée contre Bâle, puis lors du match du Trophée Joan Gamper.

Hamza a marqué un but lors du Trophée Joan Gamper, mais il a refusé de le célébrer par respect pour son ancien club, confirmant en même temps sa forte présence devant le but, après avoir terminé la période de préparation en tant que meilleur buteur du Barça.

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Hamza frappe à la porte de ses débuts officiels

La chance de Hamza Abdel Karim d'inscrire ses premiers débuts officiels avec le Barça en Liga semble grande, lorsque l'équipe affrontera son homologue d'Elche, après-demain dimanche.

L'attaquant égyptien devrait figurer dans la liste de l'équipe pour le match, avec la possibilité de disputer quelques minutes, après que l'entraîneur Hansi Flick s'est appuyé sur lui comme titulaire lors de plusieurs rencontres de la période de préparation.

Malgré la difficulté de le voir titulaire lors de l'ouverture du parcours de l'équipe en Liga, sa présence dans la liste semble probable, d'autant que ses qualités pourraient faire de lui une option offensive influente que l'on peut lancer à tout moment.

Hamza possède, malgré ses 18 ans seulement, une puissance physique remarquable et une capacité distinctive à conclure les attaques dès la première touche, en particulier de son pied gauche, autant de facteurs qui font de lui un attaquant en devenir capable d'écrire une longue carrière sous le maillot du Barça.

L'attaquant égyptien trouve une occasion importante de se développer au sein de l'équipe première, d'autant que le Barça ne dispose actuellement d'aucun véritable attaquant de type « numéro 9 » après les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, ce qui offre à Hamza un espace plus grand pour s'affirmer et poursuivre sa progression aux côtés des stars de l'équipe première.