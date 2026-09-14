Au service de Mourinho : le Real Madrid dispose d'un banc en or estimé à 600 millions

« Je regardais le banc des remplaçants, et tous les joueurs étaient là à l'exception des blessés, et je ne voyais que de la qualité. » C'est ainsi que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a expliqué sa position après la victoire contre le Rayo Vallecano, alors qu'il récupère progressivement plusieurs de ses joueurs.

Cela signifie aussi qu'il doit prendre des décisions, sur qui joue et qui ne joue pas. Pour offrir à Diomandé sa première titularisation, l'entraîneur portugais a dû laisser Arda Güler sur le banc, alors que le joueur avait brillé durant les 23 minutes qu'il avait passées sur le terrain. Et c'est là que les questions ont commencé.

Mourinho a déclaré : « Güler joue beaucoup lorsqu'il est sur le terrain, mais je suis sûr à 100 % que si Diomandé n'avait pas été titulaire, la première question aurait été : quand Diomandé va-t-il jouer ? »

Le journal AS a indiqué dans un rapport que Mourinho disposait, face au Rayo Vallecano, de 12 joueurs attendant leur tour, dont la valeur marchande totale s'élevait à 537 millions d'euros, selon le site Transfermarkt.

Prenons Güler lui-même comme exemple : sa valeur est de 90 millions d'euros, ce qui le place parmi les 25 joueurs les plus chers au monde en termes de valeur marchande.

La valeur d'Arda Güler à lui seul dépasse la valeur marchande de toute l'équipe du Rayo Vallecano, qui s'élève à 86,85 millions d'euros, et dépasse également la valeur de 5 autres équipes de Liga (Malaga, Alavés, Elche, Osasuna et Levante).

Aux côtés du joueur turc figuraient Tchouaméni, 70 millions d'euros, ainsi que Huijsen, Alexander-Arnold et Cucurella, champion du monde, à raison de 60 millions d'euros chacun, et il y avait aussi Camavinga, 50 millions, Endrick, 40 millions, Brahim Díaz, 35 millions, Carlos Espí, Thiago Pitarch et Raúl Asencio, à raison de 20 millions chacun, et Andriy Lunin, 12 millions d'euros.

Il n'existe que 19 clubs dans le monde entier dont la valeur marchande des effectifs est supérieure aux 537 millions d'euros que représentaient les 12 remplaçants du Real Madrid, et en Liga, seuls deux effectifs dépassent cette valeur : celui du Barcelone, avec 1,2656 milliard d'euros, et celui de l'Atlético de Madrid, avec 679,7 millions d'euros. Quant à l'effectif de Villarreal, quatrième effectif le plus cher du championnat, sa valeur s'élève à 331,6 millions d'euros.

Mourinho a utilisé jusqu'à présent 19 joueurs cette saison, et avec la première titularisation de Diomandé, ce sont désormais 17 joueurs qui ont débuté des matchs du Real Madrid dans le onze de départ au cours des six premières rencontres. Les deux seuls joueurs qui n'ont encore débuté aucun match comme titulaires sont Tchouaméni, qui travaille à retrouver sa forme et son rythme de compétition après sa blessure, et Carlos Espí.

Lunin, Asencio et Endrick attendent encore leur première apparition, sachant que ces deux derniers ont souffert de blessures, tandis que Militão, Mendy et Rodrygo demeurent sur la liste des blessés.

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