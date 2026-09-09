Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc, s'est immiscé dans le débat qui entoure le Ballon d'Or, notamment après les déclarations de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Mbappé a déclaré il y a quelques jours qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or cette année, après avoir réalisé une saison historique, ce qui a suscité une vive polémique.

Les propos du joueur français, qui n'a pas caché son ambition de remporter ce trophée individuel, ont provoqué un large débat ces derniers jours. Walid Regragui, aujourd'hui consultant sportif sur la chaîne « Canal+ » après sa période à la tête de la sélection marocaine, a été invité à commenter l'affaire dans l'émission CFC, et il a défendu l'attaquant français avec vigueur.

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Walid a déclaré : « Doit-il être hypocrite comme certains joueurs et dire : "Non, je ne pense pas le mériter, mais je le veux" ? Au moins, il est honnête. Il a confiance en lui. Après, qu'il le mérite ou non... »

Pour le technicien marocain, la course au Ballon d'Or s'annonce totalement imprévisible, comme il l'a expliqué : « Cette année, il sera extrêmement difficile de prédire le vainqueur. Et comme tout le monde dit : c'est l'année où je vais pouvoir gagner, chacun va tout faire pour rafler le trophée, mais cela se joue entre Mbappé, Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembélé, Olise, Fabián Ruiz et n'importe quel autre joueur. »

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