Cet article a été publié pour la première fois le 28 novembre 2022 et a désormais été mis à jour.

On pourrait presque régler sa montre dessus. Pas à la minute près, mais le moment approximatif est toujours le même. Quand le Borussia Dortmund joue à domicile et que le match dure depuis environ une heure, l’annonce retentit. Depuis 1995.

Toutefois, il y a une condition : il ne doit pas s’agir d’un match à domicile du BVB en Bundesliga. Si c’est le cas, et seulement dans ce cas, l’invitation suivante retentit : « Monsieur Pieper, merci de vous rendre au stand d’information sous la tribune nord. » Il existe aussi des variantes, parfois il est demandé de se rendre à l’entrée du musée du club, le « Borusseum », ou à la montée 26. Mais c’est toujours un certain Monsieur Pieper qui est appelé.

Ce Monsieur Pieper était assis dans le stade dans presque tous les cas. Mais il n’a jamais donné suite à la demande, et ceux qui soutiennent le BVB le savent en réalité aussi. Car le toujours recherché Monsieur Pieper s’appelait en réalité Gerd, et il a été dirigeant chez les Schwarzgelben jusqu’en septembre 2021. Début juillet 2024, il est décédé à l’âge de 80 ans après une longue maladie.

Gerd Pieper était une véritable figure de Dortmund. Depuis 2003, Pieper, fan du BVB depuis son enfance et également membre du club depuis 1983, siégeait au conseil de surveillance de l’association. C’est l’ancien président Gerd Niebaum qui l’y a amené. Un an plus tard, Pieper en a pris la présidence, avant d’ajouter en novembre 2008 le poste de vice-président. Le directeur général Hans-Joachim Watzke l’avait qualifié de « grand seigneur » après son départ pour raisons de santé.

BVB et Pieper présentent : « Le noooombre de spectateurs »

La recherche de Monsieur Pieper dans le stade trouve toutefois son origine bien avant son arrivée dans son club de cœur. Depuis 1969, Pieper possédait la chaîne de parfumeries « Stadt-Parfümerie Pieper », fondée par ses parents et basée à Herne. Il l’a confiée à ses fils il y a trois ans et demi, eux qui disposent désormais de plus de 150 filiales et de plus de 1 100 employés.

En novembre 2025, l’entreprise a toutefois déposé une demande d’insolvabilité en autogestion. Elle a finalement été reprise par la famille française d’investisseurs et d’entrepreneurs Konckier. La nouvelle patronne Johanna Schlurmann a désormais confirmé aux Ruhr Nachrichten que ce sponsoring de longue date ne serait plus poursuivi à l’avenir.

À partir de 1990, la parfumerie de Pieper a agi comme sponsor du Borussia. Elle est célèbre parmi les supporters de Dortmund pour une raison bien précise : elle était citée, et uniquement à ce moment-là, lorsque l’annonce du nombre de spectateurs était faite.

On entendait toujours : « Le noooombre de spectateurs - comme toujours présenté par Stadt-Parfümerie Pieper. Six fois à Dortmund et plus de 150 fois en Allemagne. » Ces deux phrases étaient prononcées avec une légère intonation chantante, si familière aux habitués de longue date des matches du BVB à domicile que pratiquement une personne sur deux pourrait sans doute les réciter par cœur.

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Le BVB se sentait dépossédé par l’UEFA dans son propre stade

Le problème, c’est que lorsque les Westphaliens jouaient en Ligue des champions ou en Ligue Europa, en Coupe d’Allemagne ou en Supercoupe, seuls les sponsors des fédérations concernées pouvaient être présentés et cités, centralisation commerciale oblige. Tous les autres sponsors devaient être rendus invisibles et recouverts. La Stadt-Parfümerie Pieper aussi était donc mise de côté lors de ces rencontres.

Ce fut le cas pour la première fois lors de la saison 1995/96, quand le champion d’Allemagne de Dortmund a fait ses débuts en Ligue des champions. « Alors que nous étions encore euphoriques après le titre, nous avons soudainement été confrontés au fait que nous ne pouvions plus mettre de billets VIP à disposition de nos clients entreprises. Cela a suscité du mécontentement parmi les entreprises publicitaires qui nous accompagnaient », se souvient l’ancien manager du BVB Michael Meier dans un entretien avec SPOX.

Le club se sentait dépossédé dans son propre stade face aux nombreuses mesures dictées par l’UEFA. Meier a alors mené de longues discussions aux plus hauts niveaux de l’instance faîtière européenne et s’est battu, en quelque sorte, pour l’approche régionale. Sur le fond, il a perdu, mais il a tout de même obtenu un succès partiel important à Dortmund.

Le manager du BVB Michael Meier et son idée ingénieuse

« Les gens de Dortmund ont l’habitude de boire aussi une bière de Dortmund. Puis ils sont soudain arrivés avec Heineken et ont banni la brasserie locale du stade. En tant que ville de bière, cela nous a frappés de plein fouet et a été perçu comme une impertinence », raconte Meier. Il est parvenu à un compromis : à certains endroits du stade, cette bière d’orge tant détestée était servie, tandis qu’ailleurs la bière alors habituelle de la Dortmunder Actien-Brauerei pouvait couler.

Le sponsor Pieper était lui aussi déçu et estimait que la ligne de l’UEFA était injuste. Dans son cas, Meier a finalement eu l’idée ingénieuse de citer malgré tout le nom de Pieper, en faisant tout simplement appeler un « Monsieur Pieper » juste avant l’annonce du nombre de spectateurs. À partir de là, cela est devenu monnaie courante.

« Il nous avait aussi soutenus auparavant, à des périodes moins fructueuses. Je lui ai dit : de toute façon, tout le monde sait qu’à un moment donné après la mi-temps, le nombre de spectateurs va être annoncé, dans ce cas par l’UEFA, et nous, on t’appelle juste avant. Les spectateurs y sont habitués et tu as ta publicité, mais tu dois aussi la payer », raconte Meier avec un sourire.

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Au départ, la publicité fictive du BVB pour Pieper n’était pas dissimulée

« J’ai trouvé que c’était une super idée, un super gag, et j’ai immédiatement suivi », avait déclaré Pieper il y a des années au fanzine de Dortmund schwatzgelb.de. À l’origine, selon Meier, cette publicité fictive n’était même pas autant dissimulée qu’elle l’a été par la suite. « Au début, on appelait encore “Monsieur Pieper de la Stadt-Parfümerie Pieper”. »

Ce n’est qu’après quelques années que l’UEFA s’est aperçue que quelque chose ne collait probablement pas. « Alors nous avons dit : c’est du réchauffé ! Nous respectons la norme. Qu’ils commencent déjà par nous le prouver. Et comme c’était impossible pour eux, ils ont fini par laisser passer. Aujourd’hui, l’UEFA peut certainement en rire », conclut Meier.