Comme l’a rapporté Sport Bild, cela aurait conduit Olise à vouloir désormais faire davantage d’efforts pour représenter le club de manière plus positive, y compris vis-à-vis des médias ou lors d’opérations marketing ou de rendez-vous avec des sponsors.

Depuis son arrivée à Munich il y a deux ans, Olise s’est forgé la réputation et le surnom de « Mister Nonchalant ». Lors des célébrations du titre, il est resté exclusivement en retrait, jouant même aux échecs sur son téléphone, et s’est montré explicitement désintéressé. Même ses interviews avec les journalistes après les matches tournent régulièrement à la farce en raison de sa réserve dans ses propos, comme ce fut encore le cas après la victoire 5-0 en Ligue des champions contre Bodö/Glimt. Lors de la présentation de l’équipe en été, il y a également eu un départ discutable en plein milieu d’un défi avec deux coéquipiers, qui devait permettre de récolter de l’argent pour une bonne cause.

Afin d’éviter d’éventuels dommages d’image pour le club comme pour le joueur, les dirigeants du Rekordmeister allemand se seraient réunis à Munich avec le conseiller Glen Tweneboah afin de comprendre pourquoi Olise se comporte de manière si bizarre en public. Le résultat de cette conversation aurait rendu les patrons du Bayern positifs, notamment parce que le joueur montrerait lui-même en interne, dans le cercle de l’équipe, un comportement totalement différent.

Michael Olise aurait littéralement « peur » des inconnus

Selon Sport Bild, ses coéquipiers auraient eux aussi remarqué les attitudes d’Olise en public et verraient chez le Français un problème de fond : celui de « laisser des inconnus l’approcher ». En interne, il serait même question « d’une sorte de peur » qu’Olise éprouverait face aux personnes qu’il ne connaît pas, et qui s’exprimerait à travers ses apparitions bizarres. Au fond, Olise ne voudrait en aucun cas paraître arrogant ni afficher une « attitude de superstar ».

Après que le club a discuté avec le joueur de 24 ans de ses apparitions publiques, d’autres discussions avec le Français se profilent. Le sujet sera alors un nouveau contrat qu’Olise est censé signer au Bayern. Les négociations devraient toutefois s’annoncer difficiles.

Jusqu’à présent, le camp du joueur autour du conseiller Tweneboah n’aurait encore montré aucun signe d’une volonté de prolonger le contrat actuel, qui court jusqu’en 2029. De son côté, le Bayern voudrait l’attirer avec un nouveau bail jusqu’en 2032, qui ferait d’Olise, en cas de signature l’été prochain, l’un des plus gros salaires du club.

Ainsi, en cas de prolongation à long terme, Olise pourrait prétendre, comme Harry Kane et Jamal Musiala, à un salaire annuel pouvant aller jusqu’à 25 millions d’euros. Son salaire annuel actuel s’élèverait à 14 millions d’euros. Selon le rapport, le Bayern espère ainsi obtenir une décision rapide d’Olise, qui, sinon, ne serait pas encore un top salaire pendant une saison supplémentaire.

Getty Images

Le Bayern veut faire de Michael Olise l’un de ses plus gros salaires

Toutefois, il se dirait dans l’entourage du joueur de 24 ans qu’une signature ne se ferait qu’avec la garantie d’une clause libératoire. Olise s’était déjà assuré une telle clause dans son ancien club de Crystal Palace, que le Bayern a finalement levée à l’été 2024 pour 53 millions d’euros. Dans son contrat actuel, contrairement à certaines rumeurs internationales apparues récemment, une telle clause n’existe cependant pas, comme l’a notamment confirmé le directeur sportif Max Eberl.

Le montant de l’indemnité fixée que le clan Olise souhaiterait voir inscrite ne peut pour l’instant faire l’objet que de spéculations. Une somme au-delà de la barre des 200 millions ne semble toutefois rien avoir d’irréaliste.

Getty Images

Départ d’Olise du Bayern : Florian Wirtz redeviendra-t-il un sujet ?

À ce jour, le Real Madrid et Liverpool sont toujours considérés comme particulièrement intéressés. Si Olise devait effectivement rejoindre un nouveau club, Florian Wirtz pourrait de nouveau devenir un sujet à Munich, spécule Sport Bild. Le joueur allemand d’exception connaît encore quelques difficultés à Liverpool après son transfert de 125 millions d’euros, et il était déjà très convoité par le Bayern avant son départ pour Liverpool.

Il devrait toutefois encore s’écouler beaucoup de temps avant une décision définitive dans le dossier Olise. En septembre, Eberl a cependant déjà donné une ligne directrice. « Nous devrions savoir d’ici l’été prochain s’il y a ou non une tendance de son côté à prolonger », a-t-il déclaré à Sport Bild.



