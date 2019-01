Atletico Madrid, Godin touché aux adducteurs

Diego Godin, le capitaine de l'Atletico Madrid, souffre d'une élongation au niveau de l'adducteur droit.

L'Atletico Madrid et son entraineur Diego Simeone sont inquiets en ce moment. Et pour cause ; ils craignent une indisponibilité pour plusieurs matches de leur défenseur central et capitaine, Diego Godin. Ce dernier est touché au genou droit.

Les examens que Godin a passés ont révélé une élongation de l'adducteur. La durée du repos forcé n'a pas été précisée, mais généralement ce genre de blessure requiert une période d'arrêt comprise entre 10 et 15 jours.

Si cette indisponibilité est confirmée, Godin manquera deux rencontres de championnat, dont celle très importante face au Real Madrid, prévue le 9 février prochain. Il devrait, en revanche, être rétabli pour la reprise de la Ligue des Champions et le choc contre la Juventus (20 février).

Godin (32 ans) a joué 17 matches de Liga cette saison (dont 15 en tant que titulaire). Il a aussi disputé l'intégralité des 12 derniers matches des Matelassiers.