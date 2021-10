Atletico-Liverpool : Diego Simeone explique pourquoi il a snobé Klopp

Furieux au coup de sifflet final, Diego Simeone n'a pas serré la main de Klopp. Un simple malentendu pour l'entraîneur de l'Atlético Madrid.

Diego Simeone a choisi de ne pas serrer la main de Jurgen Klopp après la victoire de Liverpool en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, l'entraîneur des Rojiblancos s'enfuyant dans le tunnel dès le coup de sifflet final.

Les Reds son repartis de leur voyage en Espagne avec une victoire 3-2, profitant du carton rouge d'Antoine Greizmann avant que Mohamed Salah ne transforme un penalty en seconde période pour débloquer la situation.

L'Atleti, quant à lui, s'est vu refuser un penalty quelques instants plus tard et, à la fin du match, Simeone a choisi de rejoindre directement les vestiaires, laissant Klopp sans poignée de main d'après-match et l'Allemand hurlant dans le tunnel.

Ce qui a été dit ?

"Nous n'aimons pas ça, mais oui, la situation est claire", a déclaré Klopp à BT Sport. "Je veux lui serrer la main. Sa réaction à coup sûr, comme la mienne, n'était pas très cool.

"La prochaine fois que nous nous verrons, nous nous serrerons certainement la main. Ce n'est rien. Il était évidemment en colère, pas contre moi mais contre le match. Il n'y a rien d'autre."

Simeone a expliqué l'incident comme un simple malentendu, car il ne fait généralement pas de poignées de main après les matchs.

"Je ne serre jamais la main après un match, parce que je n'aime pas ça", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas sain, ni pour celui qui gagne, ni pour celui qui perd. C'est comme ça que je vois les choses."

"Mais maintenant, quand je le verrai, je lui serre la main sans problème".

Des décisions controversées

Le choc de mardi a été assez controversé avec dix dernières minutes houleuses où les deux équipes auraient pu bénéficier d'un penalty. Finalement, l'arbitre en a décidé autrement.

Liverpool, bien sûr, a obtenu un penalty après que Mario Hermoso ait fait tomber Diogo Jota dans la surface, ouvrant la voie au but de Salah.

Mais, à la 82e minute, Jose Maria Gimenez a été bousculé dans la surface par Jota, ce qui a incité l'arbitre à accorder un penalty. Cependant, après une révision VAR, cette décision a été modifiée car aucune faute n'a été commise. De quoi rendre fou de rage un Diego Simeone qui n’a pas besoin de tant pour sortir de ses gonds.