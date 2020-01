Atlético de Madrid - Saul Niguez : "Ca a été un mauvais match, encore"

Le milieu de terrain des Colchoneros a regretté le nouveau revers de son équipe face à Eibar samedi soir (2-0), qui plus est avec un tel contenu...

Ce n'est un secret pour personne, l'Atlético de Madrid a mal digéré le départ de sa star Antoine Griezmann vers le . Cette saison, les Colchoneros pointent certes à la 3ème place du classement en , mais peinent à se greffer à la lutte pour le titre. Encore défaits samedi soir à (2-0), les hommes de Diego Simeone ont livré une prestation inquiétante, et pointent désormais à 8 points du , leader avec un match en moins.

"Ca a été un mauvais match, encore"

Saul Niguez, l'un des cadres de l'Atlético de Madrid, s'est confié sur la mauvaise performance de son équipe au micro de Movistar, ne mâchant pas ses mots. "Ce qui fait mal, surtout, c'est que ça a été un mauvais match, encore. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison (...) Ils ont dû avoir trois occasions et ils ont marqué deux buts... On a été meilleur en fin de première période et en deuxième période, on a réussi à avoir un peu de fluidité, un peu d'envie", a-t-il regretté.

"Mais eux ont bien défendu tout du long, et on n'a pas réussi à se créer d'occasions claires (...) Tout s'est joué à l'intensité. On leur a laissé trop de deuxièmes chances, et je crois que ça a été la clé du match", a ensuite ajouté l'international espagnol. Voir l'Atlético de Madrid s'incliner à cause d'un problème d'intensité ? Quelque chose de plutôt inhabituel, pour ne pas dire anormal, tant l'identité des Colchoneros repose sur des valeurs de combativité...