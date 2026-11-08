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Barcelone a surmonté l’ouverture du score précoce de Giuliano Simeone pour s’imposer 2-1 au Riyadh Air Metropolitano. La souplesse tactique de Hansi Flick et les déplacements opportunistes de Fermin Lopez ont fait la différence face au dispositif défensif rigide de l’Atlético.

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La bataille tactique au Riyadh Air Metropolitano a opposé le 4-4-2 structuré et réactif de Diego Simeone au 4-1-2-3 agressif et axé sur la possession de Hansi Flick. L’objectif de Simeone était clair : maintenir des distances réduites entre les lignes, tant verticalement qu’horizontalement, attirer Barcelone sur les côtés et lancer des transitions rapides par l’intermédiaire de Julian Alvarez. Cette approche a porté ses fruits presque immédiatement : Giuliano Simeone a marqué dès la 10e minute, récompensant l’intensité initiale de l’Atletico et sa capacité à punir Barcelone en contre-attaque.

À l’inverse, Hansi Flick cherchait à dominer l’axe et à désorganiser la défense à quatre de l’Atletico par des permutations constantes dans le dernier tiers du terrain. Barcelone a monopolisé le ballon avec 63 % de possession, mais devait trouver le moyen de percer un bloc bas qui se transformait souvent en 5-4-1 lors des longues séquences de pression. Le match s’est finalement joué sur la patience de Barcelone et sa capacité à maintenir cette pression, jusqu’à provoquer des erreurs défensives qui ont permis aux visiteurs de renverser la situation de part et d’autre de la pause.

Le dispositif tactique de l’Atletico Madrid

Getty Images

Diego Simeone a opté pour son 4-4-2 habituel, privilégiant un bloc médian à bas destiné à priver les milieux créatifs de Barcelone d’espace dans la « zone 14 ». Le pressing était sélectif : l’Atletico laissait aux défenseurs centraux barcelonais, Pau Cubarsi et Gerard Martin, le temps de jouer, mais intervenait avec agressivité dès que le ballon entrait dans le tiers central. Un contrôle approximatif de Marc Bernal ou une passe adressée à Pedri dos au but déclenchaient notamment le pressing : Koke et Pablo Barrios allaient alors au duel pour lancer des contre-attaques.

À la relance, l’Atletico cherchait à contourner le pressing haut de Barcelone par de longs ballons diagonaux de Jan Oblak ou David Hancko vers les côtés. Alex Grimaldo et Marc Pubill apportaient de la largeur, mais la principale menace restait la combinaison entre Julian Alvarez et Giuliano Simeone. Alvarez évoluait comme un numéro 10 mobile, décrochant dans les espaces pour attirer Cubarsi hors de sa position et ouvrir des brèches à Simeone.

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Défensivement, l’organisation est restée rigoureuse pendant les 40 premières minutes, les milieux excentrés se recentrant pour former une ligne de quatre resserrée. Mais, au fil du match, les efforts imposés par la défense sans ballon ont ralenti les déplacements latéraux. Cette fatigue s’est manifestée sur l’action de l’égalisation : la ligne défensive n’a pas réduit l’espace entre les défenseurs centraux et les milieux venus en couverture, laissant à Lopez le mètre nécessaire pour frapper.

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Le dispositif tactique de Barcelone

Hansi Flick a mis en place un 4-1-2-3 qui se transformait en 3-2-5 lorsque Barcelone avait le ballon. Marc Bernal occupait seul le rôle de sentinelle, reculant fréquemment entre les défenseurs centraux pour faciliter la relance à trois et permettre aux latéraux de monter haut sur les côtés. Ce dispositif étirait le 4-4-2 resserré de l’Atletico et ouvrait des espaces dans les demi-espaces pour Pedri et Fermin Lopez. Le placement de Lamine Yamal sur l’aile droite était crucial : il attirait deux défenseurs, laissant sans surveillance les appels intérieurs de Lopez.

La transition défensive de Barcelone reposait sur un contre-pressing intense. Dès la perte du ballon, les trois joueurs les plus proches se précipitaient sur le porteur pour empêcher l’Atletico de trouver Alvarez. Si cette approche exposait Barcelone aux longs ballons dans le dos de sa défense, comme sur le premier but, elle lui permettait aussi de maintenir l’Atletico dans sa moitié de terrain pendant de longues périodes. La percée est venue de l’insistance de Flick sur la verticalité : plutôt que de faire circuler le ballon d’un côté à l’autre, Barcelone recherchait des combinaisons rapides à trois.

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Fermin Lopez a joué le rôle le plus décisif. Évoluant presque comme un attaquant de l’ombre, il choisissait parfaitement le moment de ses incursions dans la surface. Son premier but, juste avant la mi-temps, a inversé la dynamique psychologique du match. Son deuxième, à la 66e minute, est né d’un surnombre créé méthodiquement sur le flanc droit, qui a exposé la défense de l’Atletico sur le côté opposé.

Le duel tactique

Getty Images

La bataille décisive s’est jouée dans les demi-espaces. Le 4-4-2 de Simeone est traditionnellement difficile à percer dans l’axe, mais Flick a constaté que les joueurs de couloir de l’Atletico peinaient à suivre les appels vers l’intérieur des milieux relayeurs de Barcelone. Le déséquilibre concernait les milieux centraux de l’Atletico face à Lopez. Koke et Barrios étaient souvent occupés par le positionnement bas de Pedri, qui les attirait vers l’avant et créait un vide derrière eux. Lopez en a brillamment profité, se glissant entre les lignes, là où Hancko et le reste de la défense hésitaient à sortir sur lui.

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Flick a remporté le duel tactique en refusant de renoncer à sa ligne défensive haute malgré ce premier coup dur. En resserrant l’espace de jeu, Barcelone récupérait le ballon plus haut sur le terrain, comme l’illustrent ses 19 tirs contre 9 pour l’Atletico. La dépendance de Simeone aux contre-attaques signifiait qu’une fois les premiers déclencheurs du pressing déjoués par Barcelone, l’Atletico n’avait pas de « plan B » pour reprendre le contrôle du rythme. Le nombre d’incursions dans le dernier tiers du terrain a fini par venir à bout de la résistance défensive des locaux.

Les ajustements en cours de match

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Flick a pris l’initiative en faisant entrer Frenkie de Jong à la place de Borja Farinas à la mi-temps. Cet ajustement subtil a placé Bernal dans un rôle de protection plus défensif, tandis que De Jong apportait une meilleure capacité à faire progresser le ballon et à résister au pressing. Ce changement a aidé Barcelone à déjouer plus efficacement le deuxième rideau de pressing de l’Atletico en seconde période. Plus tard, l’entrée d’Andreas Christensen à la place de Joao Cancelo à la 60e minute a renforcé l’assise défensive, permettant à Barcelone de retrouver une défense à quatre plus stable pour protéger son avantage.

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Simeone a tenté de réagir à la 72e minute avec un double changement, faisant entrer Morten Hjulmand et Johnny Cardoso à la place de Koke et Alex Baena. Il cherchait ainsi à redonner de l’énergie à un milieu fatigué et à renforcer son profil défensif. Il a également fait entrer Alexander Soerloth à la place de Kang-in Lee pour offrir un point d’appui physique sur les longs ballons. Mais ces changements n’ont pas modifié le cours du match, tant Barcelone maîtrisait la conservation du ballon. Le passage à un 4-4-2 plus direct avec deux points d’appui offensifs a même fait le jeu de Barcelone : l’Atletico avait davantage de mal à conserver le ballon au milieu. Les vingt dernières minutes ont été agitées, mais les visiteurs ont géré le match sans difficulté, malgré les cartons jaunes reçus tardivement par Llorente et Pubill.

Conclusion

En définitive, la supériorité de Barcelone dans le jeu de position et l’ajustement de Flick au milieu à la mi-temps ont décidé de l’issue du match. Si le plan initial de Simeone a permis d’exploiter la ligne haute de Barcelone, l’Atletico n’a pas pu maintenir l’intensité physique nécessaire pour suivre les déplacements intelligents de Fermin Lopez. Le doublé de Lopez ne doit rien au hasard : il résulte des surnombres constamment créés par Barcelone et de sa réussite à désorganiser les blocs compacts de l’Atletico. En maintenant un pressing haut malgré son retard précoce, Flick a contraint l’Atletico à se replier dans une posture défensive dont il n’a pas pu sortir, montrant que, dans le football moderne de très haut niveau, l’agressivité proactive prend souvent le dessus sur une organisation réactive.