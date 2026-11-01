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Athletic Bilbao - Real Sociedad : tout savoir sur ce match de Liga

Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
LaLiga
M. Oyarzabal

Le stade San Mamés accueillera le premier derby basque de la saison en Liga. Retrouvez une présentation complète du match entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, avec les nouvelles des deux équipes, une analyse tactique et plus encore.

Avant-match : Athletic Bilbao contre Real Sociedad

crest
LaLiga - Journée 11
San Mames

Bilbao et la Real Sociedad s’affrontent dans un derby basque

L’Athletic Bilbao et la Real Sociedad affichent tous deux une meilleure forme ces derniers temps, ce qui laisse espérer un derby de qualité. Le coup d’envoi sera donné à San Mamés à 16 h EST et 20 h GMT.

L’Athletic Bilbao d’Edin Terzic a battu Prat 6-1 en Coupe du Roi, après une victoire 4-0 contre Getafe. Ces deux résultats tombent à point nommé après quatre matches sans victoire en championnat. De son côté, la Real Sociedad a remporté ses quatre derniers matches de Liga, contre Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga et Levante. Elle a également écrasé Lillestrom 6-0 en Ligue Europa et se montre donc en réussite devant le but. Mikel Oyarzabal a brillé lors de ce match avec trois passes décisives.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • La Real Sociedad est invaincue lors de ses cinq derniers matches contre l’Athletic Bilbao.
  • Dix des 12 derniers matches officiels de la Real Sociedad ont compté plus de 2,5 buts.
  • La Real Sociedad a inscrit 17 buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et reste invaincue depuis six rencontres.

Actualité des équipes et effectifs

Athletic Bilbao vs Real Sociedad Équipes probables

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Formation
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrS. GomezS. GomezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Bilbao

Onze de départ

Real Sociedad

Entraineur

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Forme actuelle

ATH

ATH - Forme

RSO
V0-1
VAL
N0-0
LEV
D3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RSO

RSO - Forme

COR
V3-2
GIL
N1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

Athletic BilbaoNulReal Sociedad
1
1
3
Jeux d'amitié des clubs
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FDM
Coupe du Roi
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
Coupe du Roi
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FDM
4Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
N
V
V
V
D
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
117221815+323
V
N
D
V
N
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
FC SévilleFC SévilleSEV
115241719-217
D
V
D
N
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
N
N
N
8
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
N
D
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
D
N
V
N
V
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
N
D
D
N
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
N
N
V
12
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
N
D
V
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
N
D
N
D
14
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
113261314-111
V
D
D
N
D
15
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
N
V
D
N
D
17
ElcheElcheELC
102441417-310
V
N
N
V
D
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
N
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
10136717-106
D
N
N
D
V
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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