Avant-match : Athletic Bilbao contre Real Sociedad

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 15:00 San Mames

Bilbao et la Real Sociedad s’affrontent dans un derby basque

L’Athletic Bilbao et la Real Sociedad affichent tous deux une meilleure forme ces derniers temps, ce qui laisse espérer un derby de qualité. Le coup d’envoi sera donné à San Mamés à 16 h EST et 20 h GMT.

L’Athletic Bilbao d’Edin Terzic a battu Prat 6-1 en Coupe du Roi, après une victoire 4-0 contre Getafe. Ces deux résultats tombent à point nommé après quatre matches sans victoire en championnat. De son côté, la Real Sociedad a remporté ses quatre derniers matches de Liga, contre Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga et Levante. Elle a également écrasé Lillestrom 6-0 en Ligue Europa et se montre donc en réussite devant le but. Mikel Oyarzabal a brillé lors de ce match avec trois passes décisives.

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Statistiques clés et blessures

La Real Sociedad est invaincue lors de ses cinq derniers matches contre l’Athletic Bilbao.

Dix des 12 derniers matches officiels de la Real Sociedad ont compté plus de 2,5 buts.

La Real Sociedad a inscrit 17 buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et reste invaincue depuis six rencontres.

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