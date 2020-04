ASSE - Caïazzo prévient : la CDF doit pouvoir offrir l'Europe

Le président de l'ASSE estime que si la finale de Coupe de France face au PSG est annulée, les Verts doivent être qualifiés en Ligue Europa.

Alors que l'heure du déconfinement approche en - celui-ci étant prévu pour le 11 mai prochain sous réserve d'une modification lors des prochains jours - le football français travaille pour préparer au mieux une éventuelle reprise. Néanmoins, force est de constater que celle-ci s'avère particulièrement compliquée à mettre en place, tant les incertitudes demeurent présentes. Alors, quels matches doivent être joués ? En cas d'arrêt définitif, quelles équipes doivent être qualifiées pour l'Europe ?

"L'ASSE n'a pas été éliminée si on ne joue pas"

Des questions pour l'heure sans réponse, alors que chacun tente tant bien que mal de défendre les intérêts de son club. À l'image de Bernard Caïazzo, co-président de l'AS Saint-Etienne, qui estime que les Verts, potentiellement privés de leur finale de face au , auraient toutes les raisons d'être qualifiés pour la prochaine Ligue Europe si toutefois le match ne pouvait pas se dérouler. C'est en tout cas ce qu'il a confié à France Bleu Saint-Etienne Loire.

"La Coupe de France est la plus prestigieuse épreuve de foot en France. Si on ne la joue pas, avoir aucun représentant de la Coupe de France dans une coupe européenne la saison prochaine serait un vrai affront pour la Fédération. Cela voudrait dire que cette compétition qui réunit tous les clubs y compris le monde amateur perdrait de son prestige. D'autant que l'ASSE n'a pas été éliminée si on ne joue pas. Je pense que le dossier va remonter au Comité exécutif de la Fédération et il devra se prononcer, dire si les clubs amateurs et cette compétition prestigieuse qu'est la Coupe de France ont le droit d'avoir un représentant européen", a ainsi déclaré le dirigeant du club du Forez. Pour rappel, la finale entre Parisiens et Stéphanois devait initialement se dérouler ce samedi soir, à Saint-Denis, au Stade de France.