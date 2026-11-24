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Arsenal continue d'affirmer son statut parmi les grands d'Europe. Tenu en échec par le Borussia Dortmund au terme d'un match difficile, le club londonien a réalisé une performance historique en Ligue des champions et se rapproche du record de la plus longue série d'invincibilité de l'histoire de la compétition.

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L'équipe de Mikel Arteta s'est compliqué la tâche dans son antre de l'Emirates Stadium, mardi soir. Malgré l'ouverture du score de Viktor Gyökeres à la 10e minute, elle s'est fait piéger par un relâchement défensif dont a profité Maximilian Beier à la 55e minute pour inscrire le but des visiteurs.

Le club anglais porte son total à 11 points et occupe provisoirement la cinquième place, tandis que Dortmund, avec 10 points, pointe pour l'instant au septième rang.

Selon une statistique de Squawka, Arsenal reste sur 20 matchs consécutifs sans défaite en Ligue des champions, séances de tirs au but exceptées, et se hisse au troisième rang des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire de la compétition.

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Au cours de cette série, l'équipe de Mikel Arteta a signé 14 victoires pour 6 nuls, devenant seulement la troisième équipe à atteindre la barre des 20 matchs consécutifs sans défaite dans l'histoire de la compétition.

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Devant Arsenal figure Manchester City, détenteur du record avec 26 matchs consécutifs sans défaite sous l'ère de l'ancien entraîneur Pep Guardiola, entre les saisons 2022-2023 et 2024-2025.

Manchester United occupe la deuxième place avec 25 matchs d'affilée sans défaite entre les saisons 2007-2008 et 2008-2009, tandis qu'Arsenal s'est emparé seul de la troisième place en dépassant la série de l'Ajax.

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L'Ajax avait enchaîné 19 matchs consécutifs sans défaite lors des saisons 1994-1995 et 1995-1996, un total égalé par le Bayern Munich lors de deux séries distinctes : la première entre les saisons 2000-2001 et 2001-2002, la seconde entre 2019-2020 et 2020-2021.

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La liste comprend également Manchester United, avec deux séries de 16 matchs consécutifs sans défaite, entre 1997 et 2000, puis entre les saisons 2001-2002 et 2002-2003.

Le FC Barcelone a lui aussi aligné 16 matchs sans défaite entre les saisons 2010-2011 et 2011-2012, tandis que la série suivante la plus longue de la liste s'élève à 15 matchs, réalisée par le FC Barcelone en 2005-2006 et par le Real Madrid en 2016-2017.

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Grâce à cette performance, Arsenal poursuit son solide parcours européen et se trouve désormais à 6 matchs sans défaite du record de Manchester City. Il lui en faudra 7 pour le battre et détenir seul la plus longue série de l'histoire de la Ligue des champions.

Le prochain match d'Arsenal en Premier League l'opposera à son rival Manchester City dimanche prochain. En Ligue des champions, son prochain défi de taille sera la réception du Real Madrid, le mercredi 9 décembre prochain, à l'Emirates Stadium.

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