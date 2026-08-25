Artan, le mot de passe : l'UEFA lance un nouveau défi à la FIFA

Le différend qui oppose l'Union des associations européennes de football (UEFA) à la Fédération internationale de football association (FIFA) n'est plus un secret pour personne. Il s'est même concrétisé ces derniers temps à travers des décisions arbitrales.

Ce fossé est apparu au grand jour lorsque l'UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, a désigné l'arbitre somalien Omar Artan pour diriger la Supercoupe d'Europe, le 12 août dernier dans la ville de Salzbourg, entre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, une rencontre qui s'est soldée par un nouveau sacre du club parisien, et ce malgré la décision antérieure de la FIFA d'écarter ce même arbitre de la phase finale de la Coupe du monde organisée aux États-Unis.

Les messages de l'UEFA et de la commission des arbitres présidée par Roberto Rosetti ne se sont pas arrêtés là : il a en effet été officiellement décidé d'adresser une invitation spéciale à l'arbitre africain pour qu'il participe au premier séminaire d'arbitrage de la saison, qui réunit l'élite des arbitres du Vieux Continent avant le lancement de la phase de groupes de la Ligue des champions et des autres compétitions continentales, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

La ville suisse de Genève, siège de l'UEFA, doit accueillir les travaux de ce séminaire d'évaluation du 31 août au 2 septembre, afin de définir les grandes lignes et les directives arbitrales pour les trois compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Conférence).

Artan prendra part aux séances du séminaire aux côtés de 35 arbitres de la catégorie « élite », reconnus comme les meilleurs d'Europe, ainsi que de 61 arbitres de première catégorie. La présence de l'arbitre somalien en tant qu'invité d'honneur constitue une étape remarquable dans les coulisses de l'arbitrage européen.