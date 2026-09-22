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Karim Malim
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Arsenal récompense Arteta avec un contrat exceptionnel

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Salaire record et contrat longue durée

L'avenir de Mikel Arteta avec Arsenal n'est plus un mystère, après que l'entraîneur espagnol a trouvé un nouvel accord avec la direction du club pour prolonger son contrat, une démarche qui confirme la volonté des deux parties de poursuivre le projet entamé il y a plusieurs années.

Le contrat actuel d'Arteta avec Arsenal prend fin à l'issue de la saison en cours, mais les négociations concernant sa prolongation se sont poursuivies au fil des derniers mois, avant de toucher à leur terme au cours de la dernière période.

Le réseau « BBC Sport » avait révélé plus tôt ce mois-ci que l'accord entre Arteta et Arsenal était imminent, avant que les dernières informations n'indiquent que les deux parties étaient déjà parvenues à un accord définitif concernant le nouveau contrat.

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La durée du contrat n'a pas encore été officiellement arrêtée, mais l'accord devrait garantir le maintien d'Arteta avec Arsenal pendant au moins dix ans depuis sa prise en main de l'équipe en décembre 2019.

L'entraîneur espagnol bénéficiera par ailleurs d'une importante augmentation de son salaire dans le cadre du nouveau contrat, par rapport à son salaire actuel qui s'élève à 10 millions de livres sterling par an, auxquels s'ajoutent 5 millions de livres sterling supplémentaires en primes et bonus.

Arteta avait rassuré les supporters d'Arsenal au sujet de son avenir la semaine dernière, déclarant : « Ils n'ont pas à s'inquiéter de tout cela, car je souhaite rester ici. Je suis extrêmement heureux et je ressens une grande gratitude de travailler avec les personnes avec qui je travaille. »

Ainsi, Arteta semble parti pour continuer à diriger Arsenal pendant une longue période, alors que l'annonce officielle des détails de son nouveau contrat approche.

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