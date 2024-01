Arsenal – Liverpool : Les Reds s’offrent le scalp des Gunners (0-2)

Arsenal et Liverpool s’affrontaient dimanche à l’occasion du 3e tour de la FA Cup. Score final, 0-2.

Arsenal était aux prises avec Liverpool dimanche lors du troisième tour de la FA Cup. Deux semaines après leur nul en Premier League, ce sont les Reds qui sortent vainqueurs de ce match indécis jusqu’au bout.

Arsenal asphyxie Liverpool

Face à son public à l’Emirates Stadium, c’est Arsenal qui lançait en premier, les hostilités. Dès l’entame du match, Reiss Nelson, bien lancé en profondeur par Aaron Ramsdale, se débarrassait d’Alisson mais manquait le cadre par la suite (3e). Une occasion manquée certes mais les Gunners sont bien rentrés dans la partie. Les hommes de Mikel Arteta asphyxiaient les Reds dans le premier quart d’heure et se procuraient de nettes occasions.

Nelson s’est encore manqué sur une passe d’Odegaard (7e) avant que le Norvégien, lui-même, ne trouve la barre transversale (11e). Cette dernière occasion d’Arsenal a eu le don de sonner les Reds qui se réveillaient enfin dans ce match. Toutefois, ni Darwin Nunez (21e), ni Alexander-Arnold (35e, 45e), n’a réussi à tromper la vigilance de Ramsdale. La première mi-temps a pris fin sans aucun but marqué malgré les nombreuses occasions des Gunners, qui ont dominé ce premier acte.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Des Reds plus réalistes

Jürgen Klopp a dû passer un savon à ses joueurs à la pause puisque les Reds sont revenus en seconde période avec de meilleures intentions. Liverpool s’offrait d’emblée les premières occasions au retour des vestiaires. Luis Diaz (53e) et Nunez (54e, 57e), bien lancé par Alexander-Arnold, très remuant, allumaient les Gunners d’entrée de jeu mais comme ces derniers en première mi-temps, ils ne marqueront pas. Sonnés, les hommes de Mikel Arteta revenaient aussi dans la partie après ces alertes de Liverpool.

Le match s’emballait par la suite et les deux équipes se donnaient coup pour coup sans pour autant trouver la faille. Dans tous les bons coups du côté des Reds, Trent Alexander-Arnold finissait par faire mal aux Gunners. Sur un coup franc malicieusement tiré par l’international anglais, Jakub Kiwior trompait Ramsdale en prolongeant le ballon dans ses propres filets (0-1, 80e). Les Reds ont même réussi à doubler la mise en toute fin de rencontre grâce à un but Luis Diaz (90+5). Avec cette victoire improbable au début, Liverpool dompte Arsenal et passe au prochain tour.