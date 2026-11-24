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Arsenal a fait match nul 1-1 contre le Borussia Dortmund mardi, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. C'est le deuxième nul du grand club anglais dans la compétition, où il compte également trois victoires.

Mikel Arteta a de nouveau donné sa chance à Viktor Gyökeres, qui lui a rendu sa confiance après seulement dix minutes. Servi par Noni Madueke, l'attaquant suédois a expédié une frappe puissante sous la barre du but de Dortmund.

Arsenal a continué de pousser et a manqué de réussite lorsque le gardien Gregor Kobel a repoussé une frappe de Christos Tzolis. Sur le rebond, un défenseur de Dortmund a dégagé sur sa ligne une tentative de Madueke.

L'équipe à domicile a largement dominé la première période et a encore manqué de réussite quand Declan Rice a tiré juste au-dessus. Dortmund était clairement en difficulté dans le nord de Londres et attendait la pause avec impatience.

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Les visiteurs sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions et ont effacé leur retard après 55 minutes de jeu. Au terme d'une belle attaque, Maximilian Beier a trouvé le petit filet droit, pour la plus grande joie des supporters venus d'Allemagne.

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Arsenal voulait rapidement reprendre l'avantage et a vu Kobel arrêter Piero Hincapié, pourtant bien placé. Dortmund a fait preuve d'audace après la pause et a même cru mener 2-1 grâce à Jobe Bellingham. Ce deuxième but allemand a toutefois été annulé pour hors-jeu.

Le suspense est resté entier en fin de match à l'Emirates Stadium. Gyökeres a placé une tête à côté à la 75e minute. L'attaquant a été remplacé peu avant la fin par Mikel Merino.

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Aucune des deux équipes n'a réussi à l'emporter dans les dernières minutes, dans le froid londonien. Arsenal perd donc encore des points, trois jours après son match nul 2-2 contre Newcastle United en Premier League.