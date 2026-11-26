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Joane Gadou aurait attiré l'intérêt de plusieurs grands clubs au BVB, et pas seulement depuis sa prestation de gala face à Arsenal.

Comme le rapporte Bild, les Gunners, Liverpool et Manchester United ont jeté leur dévolu sur le défenseur central de 19 ans. Cela ne provoquerait toutefois aucune panique ni inquiétude en interne chez le BVB : Gadou est lié au club jusqu'en 2031, soit pour très longtemps, et son contrat ne comporte aucune clause libératoire. Personne à Dortmund n'envisagerait même de le vendre pour moins de 80 millions d'euros.

L'intérêt pour le Français n'a probablement pas diminué après son excellente prestation mardi en Ligue des champions à Londres . Gadou a livré un match irréprochable en défense et a offert à Maxi Beier le but de l'égalisation après une superbe percée en solitaire.

Outre les clubs anglais cités, son ancien club, le Paris Saint-Germain, pourrait également entrer dans la course à sa signature. Gadou y avait été formé avant d'être envoyé au RB Salzbourg pour dix millions d'euros, faute de perspectives en équipe première.

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Le profil de Gadou impressionne au BVB

Après son transfert d'Autriche à Dortmund pour près de 20 millions d'euros, Gadou réalise une solide première saison au BVB. Il est titulaire dans la défense à trois de Niko Kovac, aux côtés de Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck.

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Le jeune défenseur possède un profil impressionnant. Du haut de ses 1,95 m, Gadou dispose d'un physique remarquable. Dans les duels, il est intraitable, agressif et tenace. Il est aussi étonnamment rapide : avec une pointe à 36,55 km/h, il est actuellement le troisième joueur le plus rapide de Bundesliga. « C'est tout simplement une bête », a résumé Beier, buteur lors du match nul 1-1 face à Arsenal.

Kovac suivrait même de très près le développement individuel de Gadou. Le directeur sportif Ole Book l'a récemment laissé entendre : « Je l'ai trouvé vraiment très bon ces dernières semaines. En fait, il progresse chaque semaine sur un aspect de son jeu. Le staff technique travaille vraiment avec lui de manière très, très méticuleuse. Il y a constamment des réunions et des analyses. Je trouve que ses progrès sont visibles de semaine en semaine. »

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Les séances individuelles porteraient sur son placement et son jeu de tête. Sur le plan technique, il a encore une marge de progression, notamment dans le jeu aérien.