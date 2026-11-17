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Arsenal a coupé l'herbe sous le pied du Barça et a blindé son contrat face aux sirènes du club catalan, qui envisageait de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

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Le Barça poursuit ses démarches pour recruter un défenseur central afin de renforcer l'effectif catalan en janvier prochain, et ainsi rester en course dans toutes les compétitions.

La direction sportive du Barça, emmenée par Deco, étudie plusieurs options. Parmi les noms apparus sur les tablettes du club figure le défenseur équatorien Piero Hincapié, 24 ans, qui évolue actuellement à Arsenal, où il n'a pas bénéficié du temps de jeu escompté cette saison.

Selon David Ornstein, du journal « The Athletic », Piero Hincapié a signé un nouveau contrat revalorisé avec Arsenal, qui prolonge son aventure à l'Emirates Stadium de douze mois supplémentaires, jusqu'en 2032, alors que son précédent bail courait jusqu'en 2031.

L'international équatorien de 24 ans avait d'abord rejoint Arsenal sous forme de prêt en provenance du Bayer Leverkusen en septembre 2025, avant que son transfert ne devienne définitif l'été dernier.

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Ses performances ont contribué au titre de champion d'Angleterre de l'équipe de Mikel Arteta et à sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, Hincapié ayant disputé 39 matchs toutes compétitions confondues.

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Il a pris part à neuf rencontres cette saison, dont cinq en Premier League.

La prolongation de Hincapié s'inscrit dans une démarche plus large d'Arsenal visant à sécuriser l'avenir de ses joueurs clés, après les accords rapportés avec Declan Rice et Jurrien Timber, tandis que David Raya est lui aussi proche d'obtenir un nouveau contrat.

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Un profil taillé pour Hansi Flick

Le profil du joueur correspond parfaitement à ce que recherche le Barça : gaucher, il possède une expérience internationale ainsi qu'une polyvalence tactique particulièrement appréciée par Hansi Flick, puisqu'il peut évoluer en défense centrale comme au poste d'arrière gauche.

Cette double casquette aurait pu élargir les options défensives du club catalan lors de la seconde moitié de saison, qui s'annonce riche en défis de taille.

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Deco et Flick ont tous deux reçu d'excellents rapports sur l'international équatorien. Le directeur sportif a donc établi de premiers contacts avec l'entourage du joueur afin de sonder sa disposition à changer de club et d'étudier la possibilité de boucler l'opération lors du mercato d'hiver.

Mais l'opération ne s'annonçait de toute façon pas simple. Si Mikel Arteta ne fait pas actuellement de Hincapié un titulaire régulier, il se montre très réticent à l'idée de laisser partir le moindre joueur en janvier. L'entraîneur d'Arsenal sait qu'il reste de nombreux matchs à disputer et ne souhaite pas réduire ses options au sein d'un effectif appelé à jouer sur plusieurs tableaux.

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D'autres pistes pour le Barça

Selon la chaîne « Sky », le Barça s'est également renseigné sur Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, qui figure toujours sur la liste des cibles de la cellule sportive du club.

Les contacts concernant Hincapié et l'intérêt pour Bastoni confirment que le Barça prospecte le marché des défenseurs centraux. Deco cherche à évaluer toutes les options disponibles avant de prendre une décision définitive, un processus influencé à la fois par les exigences sportives de Flick et par les contraintes financières du club. Le mois de janvier prend ainsi une importance croissante dans la planification stratégique du club catalan.