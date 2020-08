Arsenal - Aubameyang buteur, enfin reconnu, et ensuite ?

Héroïque lors du Community Shield remporté par Arsenal face à Liverpool, Aubameyang n’a pas attendu longtemps avant d’être interrogé sur son avenir.

Lionel Messi n’est pas le seul à avoir des soucis de contrat. est dans le même pétrin avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le 1er juillet 2021, les deux joueurs seront libres comme l’air, et cela suffit à vous expliquer tout l’enjeu du mercato estival actuel. Pour les Gunners, la situation est d’autant plus compliquée après la superbe prestation de l’ancien Stéphanois lors du Community Shield remporté face à (1-1, 5-4 t.a.b) ce samedi.

Il assume le N°14 d’Henry

Un but pour lancer la rencontre au quart d’heure de jeu, avec une frappe enroulée sublime sur laquelle Alisson n’a rien pu faire, et le penalty de la victoire lors de la séance fatidique. Appelez ça comme vous voulez, les Londoniens parleront de héros, qui vient de ramener un nouveau titre après la Cup. Un homme digne de porter le N°14 de Thierry Henry.

Et pourtant, Aubameyang n’a jamais eu la reconnaissance qu’il mérite. 22 buts en pour la saison 2018-2019, même tarif lors de la suivante, mais toujours considéré comme inférieur à d’autres stars comme Harry Kane, Sergio Agüero ou le trio de Liverpool. Le Gabonais a certainement souffert de la petite forme des Gunners en championnat, mais tout de même. Alors, le changement, c’est maintenant ?

Répondez à ce tweet si vous connaissez un joueur encore plus sous-coté qu'Aubameyang #ARSLIV #CommunityShield pic.twitter.com/F6cUGCjqWn — Goal (@GoalFrance) August 29, 2020

Ce n’est pas avec un Community Shield qu’Aubameyang trouvera grâce auprès de ses détracteurs. Mais certains consultants, à l’instar de Gary Neville, ont commencé à ouvrir les yeux sur l’excellent joueur qu’il est. "Il fait partie des meilleurs joueurs de Premier League mais, pour diverses raisons, il ne jouit pas du même crédit que d’autres joueurs aux yeux des consultants", explique Gary Neville en fin de saison passée.

"À un moment, nous avons arrêté de parler de lui comme d’un joueur de classe mondiale. C’était une erreur. Plein de joueurs ont été encensés en PL, mais il n’a jamais vraiment eu le même crédit qu’eux, alors qu’il est tout aussi voire plus complet", avait ajouté l’ancien défenseur de sur Sky Sports. Tout le monde s’accorde ou s’accordera à dire que PEA mérite les plus grandes éloges, et une équipe qui joue la Ligue des Champions ?

Quel avenir sans C1 ?

Le joueur a certainement dû se poser la question. Mais, à priori, il devrait rester à Arsenal. Ce Community Shield ne le prouve pas totalement, mais il annonce tout de même qu’il faudra compter sur les Gunners cette saison, encore plus sans C1. "Aujourd’hui, on prend le trophée ! Il y a encore du travail, mais je suis vraiment heureux et c’est une période très excitante pour être un joueur d’Arsenal", expliquait "Aubame" après le coup de sifflet final. Pas vraiment le discours d’un joueur sur le départ…

"Mon contrat ? On verra ça dans les prochains jours", a-t-il ajouté. Prochaine mission pour lui, donc : ramener Arsenal en Champions League au plus vite. Bien entouré, le Gabonais devra batailler pour arriver à ses fins, mais il est armé pour. De là à jouer le titre en PL ? Sait-on jamais. Après tout, il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Et les meilleurs joueurs du monde soulèvent des trophées. En quelques mois, Aubameyang en est à deux. À quand le suivant ?