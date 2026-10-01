« Arrogant et vieillissant » : les supporters saoudiens choquent Cristiano Ronaldo !

La crise soudaine entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, a suscité de vives réactions parmi les supporters saoudiens de football sur la plateforme « X », notamment au regard de la relation étroite qui unissait les deux hommes durant leur passage au club d'Al-Nassr.

Ronaldo s'est heurté à Jesus ces derniers jours, après la décision de l'entraîneur portugais de ne pas le faire entrer en jeu face à la Norvège, bien qu'il eût effectué un long échauffement. Ce qui a attisé la crise, ce sont les déclarations du vieux sélectionneur, dans lesquelles il a affirmé que « le Don » ne changerait ni sa philosophie ni son plan, poussant la star d'Al-Nassr à quitter le rassemblement pour rejoindre Madrid.

Les commentaires des supporters ont divergé : certains ont critiqué le comportement de Ronaldo après son départ du rassemblement de la sélection, estimant que l'expérience du joueur et son statut de capitaine lui imposaient de respecter la décision du sélectionneur, tandis que d'autres se sont étonnés de voir la relation étroite qui l'unissait à Jorge Jesus se transformer en désaccord en si peu de temps.

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Un supporter a écrit : « Honnêtement, j'aime Cristiano, mais tu dois comprendre que tu as pris de l'âge, et tu étais censé respecter la décision de l'entraîneur. Même s'il t'avait parlé, il aurait pu te faire entrer plus tard, mais il a peut-être décidé de ne pas te faire jouer en raison des circonstances du match. Tu étais censé te comporter en capitaine, et non provoquer des problèmes et partir seul. Franchement, ce comportement reflète une certaine arrogance. »













Les supporters saoudiens ont évoqué la relation qui unissait Ronaldo et Jorge Jesus durant leur passage à Al-Nassr, soulignant que la star portugaise avait été l'un des principaux soutiens au maintien de l'entraîneur avec l'équipe, ce qui rend la crise actuelle surprenante à leurs yeux.

Un autre supporter a déclaré : « Je ne comprends pas ce qui se passe entre Jorge Jesus et Cristiano. À Al-Nassr, c'est Cristiano qui s'était battu pour la venue de Jesus à la tête de l'équipe et qui avait défendu son maintien, et avec la sélection portugaise, il faisait également partie de ceux qui soutenaient l'idée de nommer Jesus comme sélectionneur. »

Un supporter a précisé : « Leur relation à Al-Nassr était si forte qu'ils se sont soutenus mutuellement dans les crises les plus difficiles. Alors comment leur relation peut-elle se terminer par un désaccord après les deux premiers matchs de Jesus avec le Portugal ? C'est un choc inattendu. »

Les réactions des supporters se sont poursuivies sur la plateforme « X » au sujet de cette crise, dans un climat de stupéfaction face à la rapidité de la dégradation de la relation entre Ronaldo et Jorge Jesus, alors que les deux hommes avaient été liés par une relation professionnelle solide lors de leur précédente expérience commune à Al-Nassr.