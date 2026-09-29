Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a dévoilé la composition des Three Lions pour affronter la Tchéquie, ce mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations européenne.

L'équipe d'Angleterre avait entamé son parcours dans la compétition européenne, samedi dernier, par une défaite face à l'Espagne (3-2), sur la pelouse de Wembley.

Face à la Tchéquie, Tuchel compte sur le quatuor offensif composé de Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon et Bukayo Saka, tandis que Jude Bellingham prend place sur le banc des remplaçants.

L'équipe d'Angleterre sera privée pour le match de ce jour du duo Ezri Konsa et Nico O'Reilly en raison d'une blessure, alors que le latéral droit Trent Alexander-Arnold débute comme titulaire après avoir manqué le match contre l'Espagne.

Le technicien allemand a lancé certains joueurs qui n'avaient pas pris part au match face à l'Espagne pour tester une nouvelle combinaison, comme Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah et Lewis Hall aux côtés de Rogers.

Voici la composition de l'équipe d'Angleterre :

Gardien de but : Trafford.

Ligne défensive : Alexander-Arnold, Guéhi, Chalobah, Hall.

Milieu de terrain : Anderson, Lewis Skelly, Rogers.

Ligne d'attaque : Saka, Gordon, Kane.

À noter que l'équipe de Tchéquie a elle aussi perdu son match d'ouverture face à la Croatie sur le score de (2-1).



