Argentine - Messi au soutien de Maradona

Le sextuple Ballon d'Or a publié un message de soutien à Diego Maradona, hospitalisé depuis plusieurs jours en Argentine.

Le capitaine du et de l' Lionel Messi a envoyé à son compatriote Diego Maradona "un gros câlin du fond du cœur" après que la légende albiceleste et actuel entraîneur de Gymnasia ait dû subir une opération pour un caillot de sang au cerveau.

Maradona avait pris la décision de se faire admettre à la clinique Ipensa de La Plata lundi pour des raisons de santé, avant d'être transféré à la clinique Olivos de la province de Buenos Aires.

Au départ, on avait soupçonné que le sexagénaire, qui venait de fêter son anniversaire, souffrait de fatigue due à la déshydratation.

En effet, sa dernière apparition publique avant son admission avait suscité l'inquiétude du public, l'icône sud-américaine ayant eu l'air extrêmement faible et ayant besoin d'aide pour marcher tout en recevant une plaque commémorative avant le choc du Gymnasia contre Patronato.

Après une série de tests, il est rapidement apparu que Maradona souffrait d'un hématome sous-dural, un problème qui a depuis été opéré avec succès, selon son médecin personnel.

Les hommages et les voeux de réussite ont afflué depuis que la nouvelle de la maladie de Maradona a été annoncée, et Messi a ajouté son nom à la liste de ceux qui espèrent voir l'ancien génie argentin se remettre sur pied le plus rapidement possible.

"Diego, toute la force du monde, a écrit Messi sur Instagram. Ma famille et moi voulons te revoir en bonne santé dès que possible. Un gros câlin du fond du coeur !"

En ce qui concerne l'opération elle-même, le médecin de Maradona, le Dr Leopoldo Luque, a fait savoir que la procédure s'était bien déroulée et que son patient était maintenant en convalescence.