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Le Real Madrid a assuré l'avenir à long terme d'Arda Guler : le prodige turc a officiellement signé une importante prolongation de contrat. Cet accord lie le meneur de jeu au club jusqu'en juin 2032 et met fin aux spéculations sur son avenir dans la capitale espagnole.

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Une vision à long terme au Bernabéu

Cette annonce fait suite à plusieurs semaines d'échanges fructueux entre les représentants du joueur et la direction du club. Si les premières démarches en vue de cette prolongation ont été entreprises début septembre, la rapidité avec laquelle l'accord a été conclu témoigne de la volonté commune de poursuivre cette collaboration. Arrivé de Fenerbahce à 18 ans avec un contrat courant jusqu'en 2029, Guler a désormais prolongé son séjour de trois années supplémentaires, ce qui lui assure de rester au Real Madrid au moins jusqu'à ses 27 ans.

Cette initiative de Florentino Perez s'inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider le noyau de l'équipe première pour la prochaine décennie. Selon un article de AS, après la signature de Güler, le club se tourne déjà vers des prolongations similaires à long terme pour d'autres joueurs clés, dont Jude Bellingham et Thibaut Courtois. En finalisant cet accord aujourd'hui, le club a clairement fait savoir que Guler n'est plus seulement un espoir pour l'avenir, mais un élément essentiel de son projet sportif actuel.

Guler exprime sa fierté et son sens des responsabilités

Après l'officialisation de la nouvelle, l'international turc a exprimé sur les réseaux sociaux sa profonde gratitude et ses ambitions. Faisant référence au célèbre hymne du club, Guler a déclaré : « L'histoire que vous avez écrite, l'histoire qu'il reste à écrire. Quand j'ai porté le maillot du Real Madrid pour la première fois, je savais que j'entrais dans une immense histoire. Aujourd'hui, je ressens la même fierté et le même bonheur, mais aussi une responsabilité encore plus grande. Marcher dans les pas des légendes qui ont inscrit leur nom dans l'histoire du football, au sein du plus grand club du monde, est un grand honneur pour moi. »

Évoquant ensuite ses objectifs à long terme dans la capitale espagnole, Guler a ajouté : « Mon rêve est de porter ce maillot pendant de nombreuses années, de remporter de nouveaux titres ensemble et, un jour, de laisser ma propre empreinte dans cette histoire unique. Je tiens à remercier tous ceux qui sont à mes côtés depuis mon premier jour : en particulier notre président, Florentino Perez, ma famille, mes coéquipiers, ainsi que tous les membres du personnel et les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé. »

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D'espoir turc à révélation européenne

Guler a rapidement parcouru le chemin qui mène d'Ankara au sommet du football européen. Depuis son arrivée à l'été 2023 contre 20 millions d'euros, plus des bonus, il a déjoué les pronostics. Malgré les premières suggestions selon lesquelles un prêt dans un club comme le Bayer Leverkusen pourrait lui être bénéfique, le jeune joueur avait insisté, lors de sa présentation, pour rester et se battre pour sa place. Cette détermination a porté ses fruits : le milieu de terrain compte désormais 126 apparitions officielles avec le club.

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Son influence se reflète aussi dans son palmarès. En un peu plus de trois saisons, il a déjà remporté cinq titres majeurs, dont la Ligue des champions, la Liga et la Coupe du monde des clubs. Sa progression individuelle a récemment été récompensée par le titre de révélation de la saison 2025-2026 en Ligue des champions. Cette distinction, ajoutée à ses 38 sélections en équipe de Turquie, confirme son statut de talent de classe mondiale, capable de mener son club comme sa sélection.

La montée en puissance d'un titulaire indiscutable

À Valdebebas, Guler est considéré comme un talent extraordinaire, doté d'une rare capacité à déstabiliser les défenses. S'il ne mise pas sur sa vitesse pure, son imprévisibilité et sa maîtrise technique du ballon en font un atout à part. D'abord remplaçant, il est de plus en plus considéré comme un titulaire indiscutable sur l'aile droite. Sa maîtrise des coups de pied arrêtés et son influence grandissante sur le terrain lui ont valu la faveur des supporters du Santiago Bernabéu.

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En conclusion de son message aux supporters, Guler a ajouté : « Et mes remerciements les plus particuliers vont aux supporters du Real Madrid du monde entier, qui nous ont toujours apporté un soutien sans limites. À encore beaucoup de beaux jours ensemble ! Je suis très heureux de continuer à faire partie de ce club. 2032. »