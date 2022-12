"L'arbitre a complètement perdu le contrôle" estime Xavi après le derby FC Barcelone-Espanyol

Xavi n'a pas apprécié le comportement de l'arbitre Mateu Lahoz lors du derby de Barcelone.

Le derby entre le FC Barcelone et l'Espanyol de Barcelone joué ce samedi 31 décembre 2022 restera dans l'histoire. Pas pour son résultat final (1-1) mais pour le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges distribués.

Un festival de cartons jaunes et de cartons rouges

L'arbitre de la rencontre, monsieur Antonio Mateu Lahoz a eu la main très lourde avec pas moins de douze cartons jaunes mais aussi deux cartons rouges adressés à JordI Alba (78e) et à Vinicius Souza (80e).

Après la rencontre, Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a regretté le comportement de l'arbitre : « Je crois que Mateu est un arbitre qui contrôle ses matches, mais aujourd'hui, le match lui a échappé, selon moi. Il a complètement perdu le contrôle. Il te parle, il communique, il donne l'impression qu'il gère, mais aujourd'hui, cela n'a pas été le cas. Je ne lui jette pas la pierre, tout est de notre faute. On a baissé le rythme après la première période. Nous sommes en colère contre nous-mêmes. Un nul à la maison contre l'Espanyol alors qu'on a dominé... Oui, tu finis fâché, car c'est injuste par rapport à ce que tu as montré, et ce qu'a montré l'adversaire. Mais parfois, dans le football, tu es meilleur mais tu ne gagnes pas. »

« Le nul est de notre faute. On peut parler de l'arbitre, de beaucoup de choses, mais à l'arrivée, le nul, c'est à cause de nos erreurs. On a fait une demi-heure excellente, mais quand tu laisses passer autant d'occasions... Ce sont des matches qu'il faut tuer avant », a ajouté Xavi.

Une mauvaise opération au classement pour le Barça

A cause de ce match nul, cumulé à la victoire du Real Madrid contre Valladolid, le Barça n'est plus le seul leader de la Liga.

Les deux grands rivaux du football espagnol comptent 38 points. Le Barça reste néanmoins leader grâce à une meilleure différence de buts.

Lors de la prochaine journée, le 8 janvier 2023, le Barça sera en déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (coup d'envoi à 21h00). Et avant ce choc, l'équipe de Xavi jouera son seizième de finale de la Copa del Rey contre le CF Intercity (mercredi 4 janvier à 21h00).