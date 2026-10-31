Le FC Barcelone a tiré un bénéfice important du match nul concédé par Aston Villa face à Fulham sur le score de 1-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes à Villa Park dans le cadre de la neuvième journée de Premier League, après que son futur adversaire a perdu deux points sur son propre terrain et a dû fournir un effort physique considérable avant la confrontation attendue entre les deux clubs en Ligue des champions.

Aston Villa a ouvert le score par l'intermédiaire de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson à la 39e minute, après avoir profité d'une erreur défensive d'Avinjrober, filant avec le ballon dans la surface de réparation avant de l'expédier au fond des filets.

Les locaux avaient auparavant gâché une occasion de prendre l'avantage, John McGinn ayant tiré un penalty sur la barre transversale.

En seconde période, Fulham est parvenu à égaliser sur un but contre son camp inscrit par le gardien japonais Zion Suzuki dans ses propres filets à la 64e minute, après avoir échoué à maîtriser un corner tiré par Alex Iwobi, le ballon lui échappant des mains pour franchir la ligne de but.

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Unai Emery a tenté de reprendre l'avantage en procédant à plusieurs changements, mais le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, chaque équipe récoltant un point ; Aston Villa porte ainsi son total à 12 points, contre 9 pour Fulham.

Ce résultat revêt une importance particulière pour le FC Barcelone, qui se prépare à affronter Aston Villa sur la scène européenne, le club anglais n'ayant pas seulement gâché deux points, mais ayant également livré une rencontre éprouvante qui a épuisé ses joueurs jusqu'aux dernières minutes, ce qui offre au club catalan un bénéfice indirect avant la rencontre attendue.