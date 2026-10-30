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Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Arbeloa encense le prochain adversaire du Barça en Ligue des champions : « C'est une équipe très solide »

Aston Villa vs Fulham
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FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Ligue des Champions
A. Arbeloa
Angleterre
Espagne

une confrontation extrêmement difficile

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Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de Fulham et ancien joueur du Real Madrid, a fait l'éloge de l'Espagnol Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, avant la confrontation qui opposera les deux équipes cette semaine en Premier League anglaise, le décrivant comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde et l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football espagnol.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Sport », Arbeloa a évoqué, lors de la conférence de presse d'avant-match, la force d'Aston Villa, qui se prépare également à affronter le Barça dans quatre jours en Ligue des champions, affirmant que son équipe devait livrer une prestation extrêmement compétitive si elle voulait repartir avec les trois points.

L'entraîneur de Fulham a déclaré : « Si nous voulons gagner demain, nous devons être très compétitifs », avant de mettre en garde contre la difficulté de la confrontation face à son prochain adversaire, ajoutant : « C'est une équipe très solide, qui a battu Manchester City. Nous savons à quel point il est difficile de s'imposer face à une équipe comme la leur, d'autant qu'ils joueront contre le Barça dans quatre jours. »

Arbeloa n'a pas caché son admiration pour le travail accompli par Emery avec Aston Villa, soulignant son statut d'entraîneur au niveau mondial, et a déclaré : « Je pense qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'Espagne, et il est actuellement l'un des meilleurs entraîneurs au monde. »

Fulham aborde cette confrontation après un début de saison difficile, marqué par trois défaites lors de ses trois premiers matches en Premier League, avant de retrouver un certain équilibre et de sortir de la zone de relégation à la suite de sa victoire contre Coventry lors de la dernière journée.

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Le club londonien occupe la 15e place avec 8 points, entre Manchester United et Tottenham, après avoir commencé à renouer avec des résultats positifs sous la direction d'Arbeloa, qui a affirmé que son équipe allait dans la bonne direction, malgré la difficulté du prochain test.

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