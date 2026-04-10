Arbeloa a exprimé sa colère comme jamais auparavant à l’égard de l’arbitrage et a adressé un message ferme au Bayern

Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a exprimé son vif mécontentement après le match nul (1-1) contre Gérone (1-1) vendredi lors de la 31^e journée de Liga, tout en réaffirmant sa confiance absolue dans la capacité des « Merengues » à renverser la vapeur en Ligue des champions et à signer une nouvelle « remontada » en Allemagne.

L’arbitrage et ses zones d’ombre

Dans des propos à chaud, il a regretté qu’un penalty net sur la star Kylian Mbappé n’ait pas été sifflé, estimant que l’action était « aussi claire que le jour ».

« C’est un penalty ici et même sur la Lune, je ne comprends pas quand le VAR intervient, on dirait qu’ils ne l’utilisent que quand ça leur convient. Ce qui s’est passé aujourd’hui renforce ma conviction que nous souffrons constamment de l’arbitrage cette saison. »

Lire aussi : Un expert en arbitrage tranche le débat sur le penalty de Mbappé



Confiance dans les stars et solution collective

Malgré le match nul, l’entraîneur a refusé de céder à l’inquiétude concernant la baisse d’efficacité offensive du duo Mbappé-Vinícius Júnior, affirmant : « Je ne vais pas m’inquiéter pour deux des cinq meilleurs joueurs du monde. Le problème n’est pas individuel, il est collectif face à des blocs défensifs. Nous devons progresser en tant que groupe pour débloquer la situation, et nous espérons que le match de mercredi sera un tournant. »

La feuille de route pour le match à Munich

Concernant la rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich, l’entraîneur a lancé un avertissement clair à son adversaire, assurant que l’histoire et le maillot blanc compteraient parmi les facteurs clés.

« Nous aurons suffisamment de temps pour analyser nos erreurs et les corriger, nous irons en Allemagne uniquement pour gagner », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Certains estiment peut-être que la qualification est impossible, mais nous irons en Allemagne avec 25 joueurs convaincus de pouvoir franchir ce cap. Ils se considèrent peut-être comme favoris, mais ils feront face à la prestance de notre blason et à l’histoire de notre maillot, et nous livrerons un combat digne du Real Madrid. »

À lire aussi : Le Real Madrid réagit au « scandale des contrats »… et s’étonne de l’attitude des « spectateurs ».



Bellingham et Camavinga.

L'entraîneur a salué la performance de Jude Bellingham, estimant qu'il avait retrouvé son rythme après la trêve internationale. Il s'est également dit satisfait de l'expérience d'Eduardo Camavinga au poste de milieu défensif, un choix tactique qu'il a jugé pertinent et générateur de plus de souplesse pour l'équipe.

Enfin, il a réaffirmé sa détermination dans la course au titre : « Je n’abandonnerai que lorsque la défaite sera mathématiquement actée. D’ici là, nous nous battrons pour chaque point et nous défendrons avec force l’image du club. »