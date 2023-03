Après la victoire du Maroc contre le Brésil, Walid Regragui annonce la couleur pour la CAN 2023

Battre le Brésil ne suffit pas au bonheur de Walid Regragui. Le sélectionneur du Maroc a fixé l'objectif à atteindre pour la CAN 2023.

Samedi soir, le Maroc recevait le Brésil en match amical à Tanger. Dans une ambiance des grands soirs, les Marocains ont fait tomber la Seleção sur le score de 2 buts à 1 avec des réalisations de Sofiane Boufal et d'Abdelhamid Sabiri.

Regragui ne veut pas se contenter d'une victoire contre le Brésil

Un succès pleinement savouré par Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, comme il l'a confié après la rencontre à TF1 : « Avec ce public, ça te transcende. C'est historique, on n'avait jamais battu le Brésil de notre histoire, c'est chose faite et puis ça confirme un peu notre Mondial, comme quoi, ce n'était pas un hasard. On a une belle équipe mais il y a encore du travail. »

« Le Brésil, même s'il leur manque des joueurs, c'est une grande équipe et ils sont premiers au classement FIFA. Nous aussi, on avait des blessés. C'est une belle victoire et une belle fête. Merci au public "On a battu le Brésil, en plein Ramadan, après le Tarawih (prière quotidienne du Ramadan). C'est fou ! », a ajouté Regragui en conférence de presse.

Gagner la CAN 2023 : un objectif clair et assumé par Regragui

Après être devenue la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde, lors de l'édition 2022, au Qatar, le Maroc vient de s'offrir le Brésil. Et forcément, cela fait nourrir de grandes ambitions pour la sélection marocaine pour la prochaine CAN.

« Bien sûr qu'on est favori, mais on connaît l'Afrique et c'est difficile », a glissé Regragui au micro de TF1 après le match Maroc-Brésil.

La CAN 2023 se déroulera en janvier… 2024 en Côte d'Ivoire. Le Maroc a été la première équipe à se qualifier pour la phase finale et tentera de remporter la deuxième CAN de son histoire après celle de 1976 et mettre ainsi fin à la très longue attente des supporters.

