Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a changé de position au sujet du Ballon d'Or. Il accorde désormais la priorité à ses statistiques de buteur, en l'absence de titres collectifs, alors qu'il défendait le point de vue inverse il y a un an seulement.

Le journal Sport a rapporté que Mbappé estime aujourd'hui que ses buts, ses records et son niveau individuel constituent des arguments suffisants pour remporter le Ballon d'Or, malgré l'absence de titres majeurs la saison dernière. Pourtant, il y a un an seulement, il tenait lui-même un tout autre discours.

En septembre 2025, lors d'un entretien avec l'émission Téléfoot, Mbappé avait été interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d'Or.

Sa réponse n'avait pas laissé beaucoup de place à l'interprétation : « Il y a des opportunités à saisir ou non, mais cela passe par les titres collectifs, et cela passe par la réalisation d'une bonne saison. Si je réalise une bonne saison et que je remporte des titres, alors je le remporterai aussi. »

Le joueur français affirmait alors que sa priorité devait être d'aider son club : « Il faut se concentrer sur cela d'abord. Et ce que cela m'apportera, c'est d'aider mon équipe. Donner tout ce que je peux et travailler avec mon équipe pour remporter des titres. »

Un an plus tard, le tableau est tout autre. Mbappé n'a remporté aucun titre avec le Real Madrid, et la France n'a pas réussi à décrocher la Coupe du monde. Ses chances reposent désormais sur ses statistiques individuelles. Ses chiffres de buteur paraissent particulièrement solides, tandis qu'il considère que son accession au rang de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde représente sa plus grande réussite et son argument le plus fort pour remporter le trophée cette année.

Mbappé a récemment défendu sa position en déclarant : « C'est un prix individuel », et que ses statistiques devraient avoir un poids déterminant dans le processus de vote.

Cette position est légitime, mais elle contraste avec celle que le joueur défendait lui-même il y a exactement un an.

À l'époque, il présentait les titres collectifs comme la voie vers le Ballon d'Or. Aujourd'hui, en l'absence de titres à son palmarès cette saison, l'accent est mis sur ses statistiques individuelles.

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