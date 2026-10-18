Après une nuit difficile : Barcelone se prépare pour Paris avec une décision inattendue de Flick

Le Barça se prépare à affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Hansi Flick veillant à accorder à ses joueurs le temps nécessaire pour récupérer, après un retour éprouvant de Séville marqué par des retards et des perturbations liés aux mauvaises conditions météorologiques.

Selon le quotidien espagnol Sport, le retour de Barcelone depuis Séville, après la victoire écrasante face au Real Betis, s'est transformé en un voyage épuisant, alors que l'équipe espérait entamer cette grande semaine dans une atmosphère positive.

La délégation catalane devait regagner la capitale catalane directement après la rencontre, mais les mauvaises conditions météorologiques ont transformé un trajet censé être tranquille en une longue nuit d'attente et de changements de programme.

Finalement, Hansi Flick et ses joueurs ont pu voyager par avion dimanche à midi, arrivant à Barcelone après 14 heures.

L'entraîneur allemand a naturellement décidé d'annuler la séance d'entraînement prévue à 11 heures du matin au centre sportif Joan Gamper.

Dès leur arrivée en Catalogne, les joueurs effectueront une séance de récupération légère et courte dans la salle de musculation des installations du club, avant de rentrer chez eux pour se reposer, sans aucun travail sur le terrain.

Cela intervient dans un contexte de calendrier surchargé, les circonstances exceptionnelles vécues par l'équipe durant le week-end rendant la gestion des charges physiques et des efforts des joueurs encore plus importante.

Barcelone ne pourra disputer qu'une seule séance d'entraînement de bon niveau avant le choc attendu contre le Paris Saint-Germain, prévu mardi soir en Ligue des champions.

Cette séance se tiendra dans le stade même du club parisien, à partir de 18h30 lundi soir, les 15 premières minutes étant ouvertes aux médias.

Malgré la difficulté du rendez-vous à venir, Flick a donné la priorité à la récupération physique de ses joueurs plutôt qu'au travail tactique.

Il sera temps plus tard d'analyser le jeu de l'équipe dirigée par Luis Enrique, à l'hôtel où séjourne la délégation.

Une pause après la fatigue

Après le retour de la délégation du Barça et du staff technique de France, l'équipe bénéficiera d'un répit important loin des déplacements et des voyages, puisque le club catalan disputera trois matches consécutifs au stade Spotify Camp Nou, face au Real Madrid, à Alavés et à Aston Villa, avant de repartir le dimanche 8 novembre pour affronter l'Atlético de Madrid lors de la douzième journée du championnat d'Espagne, saison 2026-2027.

De la Turquie à Paris, en passant par Séville, les tracas de Barcelone se sont multipliés en raison des problèmes liés aux avions, rendant ces derniers jours particulièrement éprouvants pour le club catalan.

Pour autant, l'équipe continue de dominer ses adversaires sur le terrain avec une nette supériorité et sans aucune pitié.

Barcelone passera mardi son test le plus important à ce jour, en se rendant chez le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Même si le résultat de la rencontre n'aura aucune incidence sur le classement des deux équipes à ce stade, il constituera un indicateur important pour déterminer si ce Barcelone est réellement en mesure de jouer le titre en Ligue des champions.



