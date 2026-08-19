L’attaquant français aurait repris pleinement conscience, a indiqué son club mardi soir. « Il est éveillé et coopératif et ne présente jusqu’à présent aucun déficit neurologique évident », a-t-il ajouté. L’état de Trepy doit désormais continuer à être surveillé en soins intensifs.

Le joueur de 20 ans a été admis dimanche en unité de soins intensifs à l’hôpital de Sassari. Selon des informations de presse, un accident de baignade se serait produit dans la piscine d’une villa sur la Costa Smeralda. Trepy ne saurait pas nager et aurait ainsi rencontré des difficultés dans la partie la plus profonde du bassin.

Trepy joue pour Cagliari depuis les U18. Plus récemment, il avait été titularisé vendredi lors du match de Coupe contre le club de deuxième division de la SS Arezzo. La saison dernière, il a disputé huit matches de Serie A.