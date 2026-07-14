Après Tielemans, Manchester United vise trois nouveaux transferts pour cet été

Selon la presse, Manchester United vise encore trois renforts, malgré les arrivées déjà enregistrées cette semaine.

Le milieu de terrain André Santos, le gardien remplaçant Karl Darlow et Youri Tielemans ont déjà rejoint le club.

Le club cherche par ailleurs à ajouter un troisième milieu de terrain, un ailier gauche et un attaquant pour renforcer sa profondeur d’effectif.

Selon des sources internes interrogées par le « Sun », faciliter le départ de Marcus Rashford deviendra une priorité une fois la Coupe du monde achevée.

Pour l’instant, le club n’a officialisé aucun transfert cet été, l’arrivée de Rasmus Højlund à Naples pour 38 millions de livres sterling s’inscrivant dans le cadre d’un prêt d’une saison conclu en août.

La vente de Rashford, âgé de 28 ans, est considérée comme une priorité pour Manchester United, et toutes les parties souhaitent conclure un accord pendant la trêve internationale de trois semaines qui suivra la Coupe du monde.

Le club insiste pour ne pas laisser Rashford partir en prêt une deuxième saison consécutive.

Le club a d’ailleurs déjà identifié l’ailier de West Ham, Crescencio Somerville, comme un remplaçant approprié pour Rashford, et toute transaction devrait être subordonnée à la vente de Marcus.

Le club suit toujours le milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott, mais refuse de payer les 80 millions de livres réclamées.

Par ailleurs, José Mourinho, le coach du Real Madrid, veut conserver Aurélien Tchouaméni, tandis que les tarifs d’Adam Wharton et de Carlos Palépa se rapprochent de ceux de Scott.

Les clubs de Premier League disposent toutefois de plusieurs semaines pour finaliser leurs transferts avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, prévu fin août.

Les Red Devils entameront la saison le 22 août face au promu Hull City, tandis que la fenêtre de transfert restera ouverte jusqu’au 1^(er) septembre.