Le jeune Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, a relativisé la polémique entourant l'identité du lauréat du Ballon d'Or 2026, affirmant qu'il jouait pour lui-même.

Yamal a livré une prestation remarquable avec la sélection espagnole mardi, la menant à la victoire face à la Croatie (4-1), en Ligue des nations, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive, sur la pelouse du stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Yamal est revenu sur son premier but, une frappe qui s'est logée dans le petit filet en trompant le gardien croate Livakovic, son coéquipier au Barça, déclarant : « Je le connais grâce aux entraînements, j'ai repensé aux entraînements et à ce qu'il fait, puis le ballon est entré dans les buts. »

Il a ajouté, dans ses propos d'après-match rapportés par le journal «Marca» : « Nous devons toujours être pleinement concentrés dès le début, respecter les consignes de l'entraîneur et ce que nous nous disons entre nous, et je suis très heureux de cette victoire. »

Au sujet de la polémique du Ballon d'Or, dont le vote est en réalité déjà clos, Yamal a précisé : « Je ne joue pas seulement pour ce Ballon d'Or, je joue pour moi-même, pour les supporters, pour la saison prochaine, pour la sélection de mon pays, afin de continuer à décrocher des victoires. »

Interrogé sur le fait de savoir si sa prestation l'avait rapproché du trophée, il a répondu : « Je ne sais pas, je ne vote pas, et je ne sais pas qui a gagné, je ne sais rien. Je dois juste attendre et continuer à jouer. »

La star du Barça a semblé très satisfaite de son niveau et de sa situation actuelle, déclarant après l'une de ses meilleures soirées avec la sélection espagnole : « Je l'ai déjà dit avant le match contre Feyenoord, c'est le moment où je me sens le plus heureux, et j'en profite vraiment. »



