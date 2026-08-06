Jeudi soir, les deux clubs ont officialisé le transfert. Leeds, où Trafford a signé un contrat de cinq ans jusqu’en 2031, va verser, selon les informations, une indemnité de transfert record dans l’histoire du club, à hauteur de 47 millions d’euros, à Manchester. Trafford détrône Georginio Rutter comme transfert record, pour lequel Leeds avait versé un peu plus de 40 millions d’euros à la TSG Hoffenheim en 2023.

Trafford devient en outre le gardien anglais le plus cher de tous les temps. Le joueur de 23 ans, formé au centre de formation de City, n’était revenu chez les Skyblues depuis le FC Burnley que l’an dernier. Mais à peine un mois plus tard, City a placé un gardien absolument de classe mondiale devant Trafford avec Gianluigi Donnarumma, arrivé du Paris Saint-Germain.

Ainsi, l’international anglais (deux sélections) n’a été que le numéro 2 à City derrière Donnarumma lors de la saison écoulée. Trafford n’a disputé que cinq matches officiels en 2025/26, et il est désormais de nouveau prévu comme numéro 1 à Leeds.

Nouveau numéro 1 à Leeds United : James Trafford figurait dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde

Lors de la Coupe du monde, le gardien d’1,97 mètre faisait récemment partie du groupe de l’Angleterre, mais n’a disputé aucun match du tournoi avec le troisième. À Leeds, Trafford doit aider le club à assurer de nouveau son maintien.





Getty Images





Après d’autres matches amicaux contre le RB Leipzig (8 août), Manchester United (12 août) et le FC Augsbourg (15 août), l’équipe de l’entraîneur allemand Daniel Farke retrouvera enfin la Premier League le 22 août. Pour son entrée en lice, Leeds se déplacera sur la pelouse de Nottingham Forest.