L'AC Milan s'accroche toujours à l'idée de recruter le Brésilien Endrick, attaquant du Real Madrid, lors du prochain mercato d'hiver, malgré les récentes déclarations de l'entraîneur José Mourinho, qui a affirmé ne vouloir ni départ ni nouvelle recrue dans son effectif en janvier.
Selon le site « Football Italia », l'AC Milan n'a pas renoncé à recruter le jeune attaquant et compte poursuivre ses démarches dans les semaines à venir. Le club lombard mise sur son faible temps de jeu avec le Real Madrid cette saison, une situation qui pourrait pousser le joueur à chercher un projet lui offrant davantage d'opportunités.
Mourinho avait pourtant tranché publiquement lors de sa conférence de presse de vendredi. Interrogé sur d'éventuels changements dans l'effectif du Real Madrid pendant le mercato d'hiver, il avait déclaré : « Je ne veux aucune arrivée ni aucun départ pendant le mercato. Je ne veux voir personne partir, ni personne arriver non plus. La porte est fermée, et je ne veux entendre parler d'aucun transfert. »
Mais les propos du technicien portugais n'ont pas éteint les espoirs de l'AC Milan, qui estime que la situation d'Endrick au sein du club merengue pourrait ouvrir la voie à une transaction. D'autant que le joueur de 20 ans souffre actuellement d'une blessure et n'a pas bénéficié de suffisamment de minutes pour montrer ses qualités.
Endrick veut partir pour davantage de temps de jeu
Getty Images
D'après « La Gazzetta dello Sport », Endrick privilégie un transfert à l'AC Milan, et ses représentants prévoient de rencontrer les dirigeants du Real Madrid dans les semaines à venir afin de leur faire part du souhait du joueur de partir pour obtenir plus de temps de jeu.
Cette démarche mettra à l'épreuve la position de la direction du Real Madrid, qui devra trouver un équilibre entre la volonté de Mourinho de conserver l'effectif actuel et l'ambition du jeune joueur de jouer régulièrement, d'autant qu'il est encore sous contrat avec le club pour plusieurs années.
Le Real Madrid avait recruté Endrick en provenance de Palmeiras à l'été 2024, et l'attaquant brésilien avait signé un contrat de six saisons, jusqu'en juin 2030.
Il a également connu un prêt à l'Olympique lyonnais lors de la seconde moitié de la saison 2025-2026, avant de revenir dans la capitale espagnole, une expérience qui lui a permis de jouer davantage loin du club royal.
Les liens de l'AC Milan avec l'agence d'Endrick pourraient faciliter l'opération
Endrick est représenté par l'agence américaine « Roc Nation Sports », qui entretient de bonnes relations avec Gerry Cardinale, propriétaire de l'AC Milan, ce qui pourrait aider le club italien dans ses négociations pour le joueur.
Cardinale n'a d'ailleurs jamais caché son admiration pour le potentiel de l'attaquant brésilien, qu'il avait déjà qualifié de « l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste », signe d'un intérêt qui dépasse le simple suivi d'un jeune talent sur le marché des transferts.
L'AC Milan pourrait par ailleurs bénéficier d'un coup de pouce supplémentaire si le Real Madrid tient à conserver Vinícius Júnior, malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain. En effet, le maintien de Vinícius au Santiago Bernabéu au-delà de janvier pourrait réduire les chances d'Endrick d'obtenir plus d'espace au sein de l'équipe.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
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