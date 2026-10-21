Après sa terrible blessure, Kvaratskhelia assistera-t-il à la cérémonie du Ballon d'Or ?

Un rapport de presse s'est interrogé, ce mercredi, sur la position du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, quant à sa présence à la cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra lundi prochain.

Le site "Foot Mercato" a indiqué qu'après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match contre Barcelone (4-2) mardi dernier, en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia fait désormais face à une longue période de convalescence.

Le Paris Saint-Germain a annoncé que son attaquant géorgien subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, sans préciser la durée de son absence.

Cette blessure soulève des interrogations quant à sa présence à la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or, prévue lundi prochain à Londres.

Kvaratskhelia figure parmi les principaux candidats au trophée individuel, aux côtés de ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, du Paris Saint-Germain, et il pourrait manquer la cérémonie.

Jusqu'à présent, le club parisien s'est abstenu de tout commentaire sur la participation éventuelle de Kvaratskhelia à la cérémonie.