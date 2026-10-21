Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Après sa terrible blessure, Kvaratskhelia assistera-t-il à la cérémonie du Ballon d'Or ?

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
K. Kvaratskhelia
France
Espagne
Géorgie

Il subira une opération chirurgicale dans les prochains jours

Un rapport de presse s'est interrogé, ce mercredi, sur la position du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, quant à sa présence à la cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra lundi prochain.

Le site "Foot Mercato" a indiqué qu'après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match contre Barcelone (4-2) mardi dernier, en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia fait désormais face à une longue période de convalescence.

Le Paris Saint-Germain a annoncé que son attaquant géorgien subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, sans préciser la durée de son absence.

Cette blessure soulève des interrogations quant à sa présence à la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or, prévue lundi prochain à Londres.

Kvaratskhelia figure parmi les principaux candidats au trophée individuel, aux côtés de ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, du Paris Saint-Germain, et il pourrait manquer la cérémonie.

 Jusqu'à présent, le club parisien s'est abstenu de tout commentaire sur la participation éventuelle de Kvaratskhelia à la cérémonie.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google