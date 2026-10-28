Les dernières heures ont été marquées par une certaine attente concernant la situation de la star du Real Madrid, Fede Valverde, après des soucis physiques qui ont soulevé des interrogations sur sa capacité à disputer le prochain match de son équipe.

À ce sujet, le journaliste espagnol Mario Peñalver a déclaré ce mercredi que les examens médicaux auxquels Valverde s'est soumis ont écarté toute blessure.

Il a ajouté que le milieu de terrain uruguayen sera à la disposition de l'entraîneur José Mourinho pour disputer la rencontre face au Racing Santander, prévue dimanche prochain au stade « El Sardinero », dans le cadre de la 11e journée de Liga.

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Valverde a souffert de douleurs aux ischio-jambiers, qui l'ont contraint à quitter le terrain face à Barcelone, mais les examens auxquels il s'est soumis, à la cité sportive de Valdebebas, ont révélé qu'il n'avait subi aucune blessure grave.

Le recours à Valverde au poste d'arrière droit ces derniers temps a offert à l'entraîneur José Mourinho la meilleure version de son équipe, car cette option lui permet d'aligner Arda Güler dans le onze de départ, tout en garantissant une solidité défensive.

Mais la présence de l'international uruguayen à ce poste, au détriment des arrières naturels Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, a également soulevé des interrogations sur l'intérêt de ces deux recrues pour le Real Madrid, et sur la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux que l'un d'eux soit titulaire.



