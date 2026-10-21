Après Olmo : un nouveau coup dur vient bouleverser les plans de Flick avant le Clasico

Un nouveau joueur du Barça se rapproche d'un forfait pour le match face au Real Madrid, lors du Clasico de Liga, dimanche prochain.

Le Barça a annoncé aujourd'hui l'absence de Dani Olmo pour le Clasico en raison d'une blessure, la durée de son indisponibilité ayant été estimée à environ 4 semaines.

Alors que se prépare le Clasico, après la défaite hier sur le score de quatre buts à deux face au Paris Saint-Germain, le pessimisme a gagné le staff technique au sujet d'un autre joueur.

Jules Koundé (27 ans) a été victime d'une grave entorse à la cheville gauche lors du match de samedi dernier contre le Real Betis.

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Bien qu'il ait terminé la rencontre, il est revenu le lendemain en boitant nettement, et les examens médicaux réalisés dimanche ont révélé une entorse douloureuse qui a finalement entraîné son absence lors du match d'hier contre le Paris Saint-Germain.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que sa participation au match de dimanche prochain contre le Real Madrid restait incertaine.

En réalité, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas écarté la possibilité qu'il participe au match de dimanche prochain, lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Néanmoins, à ce jour, le staff technique du Barça juge très improbable qu'il puisse jouer le Clasico, compte tenu de la douleur dans la zone touchée, qui le fait boiter de manière notable.

L'objectif est au moins de le garder disponible sur le banc des remplaçants en cas d'urgence pendant le match, afin d'y recourir en dernier ressort.

Dans ces cas-là, l'option de soulager temporairement la douleur par une injection puis de jouer reste envisageable, mais cela pourrait aggraver la blessure.

Au final, la décision dépendra du joueur, de Flick et du staff médical, mais à ce jour, le pessimisme prévaut quant à la participation de Koundé au Clasico, notamment parce que le joueur français ne privilégie pas les injections anesthésiantes.

Des rapports ont évoqué le fait que les bonnes performances de Marc Casadó... pourraient atténuer l'impact de l'absence de Koundé, mais le remplacement d'Espart hier en raison d'une gêne à la cheville a brouillé les cartes de Flick.

Flick lui-même a évoqué une autre option pour renforcer la défense : Frenkie de Jong.

Néanmoins, il ne lui a donné aucune occasion de jouer hier, ni en défense ni au milieu de terrain, ce qui réduit ses chances de participer au Clasico.