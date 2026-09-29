L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, a affirmé que les Three Lions avaient signé une victoire méritée face à la République tchèque (2-0), mardi soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

L'Angleterre avait entamé son parcours dans la compétition européenne samedi dernier par une défaite face à l'Espagne (3-2), au stade de Wembley.

Tuchel a déclaré après la rencontre, selon les propos rapportés par le réseau «BBC» : « Nous avons joué avec un grand professionnalisme, et en seconde période nous avons élevé notre niveau de jeu. Nous avons maintenu l'enthousiasme et le pressing, nous avons été extrêmement professionnels et nous n'avons rien lâché dans l'effort. La victoire était donc méritée. »

Il a ajouté : « Il est regrettable que l'adversaire ait reçu un carton rouge précoce (à la 25e minute), ce n'est ni dans l'intérêt de l'équipe ni dans celui des supporters. C'est une situation embarrassante, mais nous avons continué à essayer, et nous avons décroché la victoire, c'est ce qui compte. »

À propos de la passe d'Alexander-Arnold à l'origine du premier but inscrit par Anthony Gordon, il a expliqué : « Ce n'était pas facile de la transformer en but. Cela a été très difficile pour lui. Une passe superbe et un but superbe. »

Concernant les deux latéraux Alexander-Arnold et Lewis Hall, il a souligné : « Tous les deux sont bons. Le poste occupé par Trent en seconde période lui convenait mieux qu'en première période. Lewis a livré une excellente prestation de l'autre côté. Vous avez tous été bons. Toutes mes félicitations à eux car ils l'ont mérité, et maintenant il est important de se détendre et de profiter de la soirée, de bien récupérer, puis de nous préparer pour le match contre la Croatie. »

L'Angleterre se déplacera chez la Croatie lors de la rencontre de la troisième journée, le 3 octobre prochain, avant de recevoir la République tchèque lors de la quatrième journée, le 6 du même mois.

Les éloges de Tuchel à l'égard d'Alexander-Arnold interviennent après les rumeurs de différend qui ont circulé ces derniers temps entre les deux hommes, notamment après l'exclusion du latéral du Real Madrid de la sélection anglaise participant à la Coupe du monde 2026.



