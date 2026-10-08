Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, s'est exprimée sur la crise entre son fils et Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe nationale portugaise.

Le réseau GE a publié les déclarations de la mère du Don portugais, qu'elle a accordées au magazine TV 7 Dias.

Dolores a avoué avoir un peu pleuré, et elle a révélé qu'elle avait demandé à son fils de rester calme avant qu'il ne prenne la décision de quitter le rassemblement de la sélection portugaise à Copenhague, à la veille de la rencontre face au Danemark.

Dolores a expliqué : « Il m'a dit : "Maman, ne t'inquiète pas, je dirai la vérité quand nous serons tous ensemble." Je lui ai répondu : "Très bien, mon fils, arrange les choses." »

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Elle a poursuivi : « Je lui ai dit de garder son calme, mais quoi qu'il en soit, son esprit l'a conduit à agir ainsi. Nous verrons. Je lui ai apporté tout mon soutien, mais cela n'a servi à rien. »

Dolores a critiqué ce qu'elle considère comme de l'ingratitude de la part du peuple portugais, et a qualifié son fils de « héros du Portugal ».

Elle a souligné : « Mais ce n'est pas grave, il a beaucoup donné au Portugal, et c'est pourquoi il y restera toujours présent. Il a toujours été le héros du Portugal. Ils ne lui accordent pas la reconnaissance qu'il mérite. Ils n'apprécient pas Cristiano. C'est le peuple portugais que nous avons. »

La mère de Ronaldo a déploré la manière soudaine dont son fils a quitté le rassemblement de la sélection, en employant une expression semblable à celle que l'on dit au Brésil à propos d'une personne qui quitte un endroit « par la porte de derrière », mais elle a affiché sa foi en la possibilité que les choses tournent en faveur de son fils.

Elle a dit : « Je ressens de la tristesse, et c'est tout à fait normal. Ce fut un choc. Mon fils aurait pu sortir par la grande porte, mais il est sorti par la petite porte. Mais ce n'est pas grave, Dieu s'en chargera. »