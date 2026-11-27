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Finn Jeltsch va-t-il coûter plus cher que prévu au VfB Stuttgart ?

Le VfB Stuttgart devrait verser une somme à six chiffres au 1. FC Nuremberg pour Finn Jeltsch.

Selon un article de Bild, les débuts du défenseur de 20 ans avec l'équipe d'Allemagne ont déclenché le paiement de 250 000 euros, que le club souabe doit désormais verser au club de Franconie.

Jeltsch a fait ses débuts avec l'Allemagne lors de la victoire 5-0 contre les Pays-Bas, à l'occasion de la dernière journée de la Ligue des nations. Une clause en ce sens avait été convenue entre Stuttgart et Nuremberg lors du transfert du jeune joueur en février 2025. Le VfB n'avait alors payé que 9,5 millions d'euros, mais la somme dépasse désormais les dix millions d'euros.

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Stuttgart aurait en effet déjà dû verser 500 000 euros supplémentaires au 1. FC Nuremberg en mai 2025. Ce paiement avait été déclenché par la victoire en finale de la Coupe d'Allemagne contre l'Arminia Bielefeld, match au cours duquel Jeltsch était entré en jeu en fin de rencontre.

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Depuis son arrivée à Stuttgart, le joueur de 20 ans s'est imposé comme titulaire sous les ordres de Sebastian Hoeneß. Il a déjà disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison. Jeltsch peut jouer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral droit.

Getty Images

Le VfB Stuttgart envisage des ventes lors du mercato hivernal

Alors que le VfB doit débourser davantage pour son jeune international allemand, son directeur sportif Fabian Wohlgemuth a indiqué que des ventes de joueurs ne seraient pas inévitables à l'avenir . L'effectif de Stuttgart pourrait évoluer dès le prochain mercato.

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« Nous devrons bien sûr aussi vendre des joueurs lors des prochains mercatos. Cela pourrait arriver dès cet hiver. Mais il faut aussi que nous puissions nous le permettre sur le plan sportif », a expliqué Wohlgemuth après la défaite 0-2 contre l'Inter Milan en Ligue des champions, mercredi soir.

L'attaquant Jamie Leweling et le milieu de terrain Angelo Stiller figurent parmi les candidats possibles à un départ. Tous deux ont été régulièrement associés à différents clubs par le passé. Plusieurs clubs de Premier League auraient Leweling dans leur viseur, tandis que Stiller intéresse l'AC Milan, le Real Madrid et Manchester United.

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« En principe, le VfB Stuttgart est un club qui doit régulièrement générer des recettes grâce aux transferts. Mais il n'y a aucune obligation. Nous nous sommes déjà donné une marge de manœuvre financière au cours des trois dernières années », a ajouté Wohlgemuth.