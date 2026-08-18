Fermin Lopez, milieu de terrain du Barça, a dévoilé sa position sur une éventuelle signature par le club catalan de l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, durant ce qu'il reste du mercato estival, alors que le Barça cherche un nouvel attaquant pour compenser les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol « Sport », Fermin a affirmé qu'Alvarez serait un renfort adapté à l'effectif du Barça, mais il a évité d'entrer dans les détails du transfert, par respect pour l'engagement contractuel du joueur avec l'Atlético Madrid.

Le joueur du Barça a ajouté : « Je l'adore. C'est un grand footballeur, mais au final, c'est un joueur de l'Atlético. Je ne peux pas aller plus loin », soulignant que le style de jeu actuel de l'équipe pourrait aider Alvarez à s'intégrer rapidement en cas de finalisation de son transfert au Spotify Camp Nou.

Les déclarations de Fermin interviennent au moment où la direction du Barça intensifie ses démarches pour boucler le dossier du nouvel attaquant. Alvarez représente en effet la cible prioritaire de la direction sportive menée par Deco, mais l'Atlético Madrid, campant sur sa position de refus de négocier, complique la finalisation du transfert, ce qui pousse le club catalan à se préparer à des solutions alternatives si aucune avancée n'a lieu dans les prochains jours.

Dans le même temps, Fermin estime que le Barça dispose déjà de plus d'un joueur capable d'occuper le poste d'attaquant de pointe, expliquant qu'il peut lui aussi tenir ce rôle, aux côtés de Dani Olmo et Raphinha, tout en évoquant la capacité d'Anthony Gordon à évoluer comme attaquant.

Il a déclaré : « Qui jouera au poste d'attaquant ? Je ne sais pas, mais Gordon peut aussi jouer comme attaquant, tout comme Dani Olmo, Raphinha et moi. Je peux m'adapter », expliquant qu'il avait déjà joué comme faux attaquant dans les équipes de jeunes du Barça, et que ce poste est proche de son rôle préféré de milieu offensif.

Fermin a salué les nouvelles recrues du Barça, au premier rang desquelles Gordon et Karim Adeyemi, estimant que l'équipe a signé des joueurs dotés de caractéristiques qui n'étaient pas suffisamment présentes la saison dernière. Il a également accueilli favorablement l'arrivée de Rodri, affirmant qu'il s'agit d'un joueur de classe mondiale qui apportera un grand plus à l'équipe.

Le milieu de terrain espagnol a par ailleurs abordé sa décision de changer de numéro de maillot, passant du 16 au 7, expliquant qu'il éprouvait de la tristesse à quitter le numéro qu'il avait porté durant ses premières années avec l'équipe, mais assurant être convaincu que ce numéro restera entre « de bonnes mains ».

Fermin a également évoqué le départ de Ferran Torres, exprimant sa tristesse de voir son coéquipier quitter l'équipe, mais insistant sur le fait que cette décision est personnelle et doit être respectée, lui souhaitant bonne chance dans sa prochaine aventure.

Sur le plan personnel, Fermin a affirmé que l'intérêt de Chelsea pour ses services l'été dernier n'a pas changé sa position, insistant sur le fait que son souhait était clair : rester au Barça, le club qu'il considère comme celui de sa vie.

Le joueur a également fait l'éloge de son entraîneur Hansi Flick, affirmant que sa relation avec le technicien allemand est excellente et qu'il l'a aidé à progresser tant sur le plan personnel que technique au cours des deux dernières années.

Fermin est revenu sur l'une des étapes les plus difficiles de sa carrière, lorsqu'il a joué à Linares en prêt, révélant qu'à cette période, il ne s'attendait pas à revenir au Barça ni à intégrer l'équipe première, avant que sa carrière ne change de façon spectaculaire grâce à son niveau et au grand nombre de buts qu'il a inscrits.

Il a aussi évoqué la blessure qui l'a privé de participer à la Coupe du monde avec la sélection espagnole, affirmant que suivre le tournoi depuis chez lui a été une expérience difficile, mais qu'elle lui a appris à apprécier davantage la santé et la vie quotidienne, avant de tourner la page de cette blessure et d'affirmer son impatience de retrouver les terrains et d'afficher son meilleur niveau avec le Barça.