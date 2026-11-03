Le Paris Saint-Germain semble se préparer à frapper fort sur le marché des transferts hivernal, après qu'un des plus grands talents français est revenu dans le viseur du club, au milieu d'une forte concurrence de la part des géants européens, au premier rang desquels le Bayern Munich et Arsenal, pour s'attacher les services d'un joueur dont la valeur pourrait dépasser 100 millions d'euros.

Luis Enrique, l'entraîneur du club parisien, avait ouvert la porte à la possibilité de recruter de nouveaux joueurs lors du prochain mercato hivernal, notamment en attaque, tout en affirmant que le club étudiait les opportunités disponibles sans faire des renforts une priorité absolue.

Le technicien espagnol avait déclaré il y a quelques jours : « Non, pas forcément. L'absence de blessures ne signifie pas nécessairement que l'on va recruter de nouveaux joueurs. En début de saison, j'avais dit que nous étions capables de faire face à tout, même en cas de blessures graves. Mais nous restons ouverts aux opportunités, et c'est une possibilité envisageable. »

Ces déclarations interviennent alors que le Paris Saint-Germain souffre de certains problèmes offensifs cette saison, à commencer par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, en passant par les problèmes physiques récurrents dont souffre Ousmane Dembélé, jusqu'au besoin pour les nouvelles recrues Mika Godts et Ferran Torres de davantage de temps pour s'adapter à l'environnement de l'équipe.

Kvaratskhelia avait rejoint le Paris Saint-Germain en milieu de saison, ce qui a ouvert la porte à la circulation de plusieurs noms pressentis pour renforcer l'attaque, parmi lesquels Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, ainsi que la possibilité d'offrir aux produits de l'académie du club, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, davantage d'opportunités de jouer au cours des prochaines semaines.

Dans ce contexte, des noms qui étaient sur la table du Paris Saint-Germain l'été dernier sont revenus sur le devant de la scène, en tête desquels le jeune attaquant français Eli Junior Kroupi, joueur de Bournemouth, selon les informations du site français « Foot Mercato ».

Le journal britannique « Mirror » a rapporté que le Paris Saint-Germain surveille la situation de l'attaquant âgé de 20 ans, mais il n'est pas le seul club intéressé par ses services, puisque Arsenal et le Bayern Munich figurent eux aussi sur la liste des clubs qui suivent son évolution, ce qui laisse présager une forte concurrence pour obtenir sa signature.

Kroupi n'était pas loin des plans du club parisien l'été dernier, lorsque les champions d'Europe avaient manifesté leur intérêt pour l'attirer, le joueur n'ayant pas caché son attrait pour l'idée d'un transfert au Paris Saint-Germain, malgré l'intérêt d'autres clubs pour ses services.

L'attaquant français est récemment revenu sur les terrains après s'être remis d'une fracture du cinquième métatarsien du pied droit, et il a disputé trois matches en tant que remplaçant depuis la rencontre face à Manchester United le 25 octobre dernier.

Kroupi a réussi à laisser son empreinte lors de sa dernière apparition face à Leeds United, après avoir inscrit son premier but de la saison, confirmant sa capacité à apporter un plus offensif à son retour de blessure.

Mais la mission de recruter le talent français ne sera pas facile, Bournemouth disposant d'une position de négociation solide, d'autant que le contrat du joueur court jusqu'à l'été 2030, ce qui donne au club anglais une large marge pour réclamer une contrepartie financière colossale.

Les estimations qui circulaient lors du dernier mercato estival évoquaient la possibilité que Bournemouth réclame plus de 100 millions d'euros pour se séparer des services du joueur, qui avait rejoint ses rangs en provenance de Lorient pour environ 13 millions d'euros seulement, dans un transfert qui reflète l'ampleur du bond considérable de sa valeur marchande en un court laps de temps.

Par conséquent, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver face à une concurrence financière et sportive avec Arsenal et le Bayern Munich, s'il décide de transformer son intérêt pour le jeune attaquant français en une démarche officielle au cours de la prochaine période.