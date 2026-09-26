La polémique arbitrale continue de planer sur le derby de la capitale espagnole, Madrid ; les commentaires se sont en effet poursuivis pendant plusieurs jours à propos de la prestation de l'arbitre de terrain Ortiz Arias et de l'arbitre assistant vidéo Trobo Suárez, lors de la rencontre remportée par l'Atlético sur le score de (2-1) dimanche dernier.

Au premier plan de cette affaire, la vive protestation de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, à l'issue de la rencontre, lorsqu'il a brandi des photos imprimées de deux situations arbitrales, réclamant l'expulsion du duo Cuti Romero et Kang-in Lee pour leur intervention violente respectivement sur Jude Bellingham et Fede Valverde.

Diego Simeone, le directeur technique de l'Atlético de Madrid, avait d'abord critiqué ce comportement lors de la conférence de presse d'après-match en déclarant : « Nous occupons une position privilégiée et bénéficions d'une large exposition médiatique en tant qu'entraîneurs, et nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons savoir comment respecter l'arbitre et nos confrères, et lorsque quelqu'un franchit la ligne du respect, qu'il s'appelle Mourinho, Simeone, Flick ou Pellegrini, c'est inacceptable et cette limite ne devrait pas être franchie. »

Ce fut ensuite au tour de l'international espagnol Álex Baena, joueur de l'Atlético de Madrid, d'apporter sa contribution alors qu'il se trouvait au rassemblement de la sélection, s'exprimant très clairement au réseau « Telemadrid » et affirmant que ce tapage avait pour but de détourner l'attention du résultat de la rencontre. Le porteur du numéro 10 des Rojiblancos a déclaré, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « As » : « Il se plaint parce qu'il a perdu. Si la situation avait été inversée, il n'y aurait pas eu tout ce discours sur la polémique arbitrale, et c'est ce qui se passe habituellement : quand le Real Madrid perd face à l'Atlético, ils essaient de chercher d'autres sujets sur lesquels se concentrer plutôt que sur leur défaite. »

Baena a conclu au sujet du comportement de l'entraîneur portugais : « Est-ce une crise de colère ? Oui, cela me semble être le cas. Toute cette mise en scène et ce spectacle ressemblent à une crise de colère et à un signe de ne pas savoir perdre ni accepter la défaite. »