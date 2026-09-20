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Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
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Après le triplé de Galatasaray, Fabinho : Salah ne m'a pas surpris

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
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Fabinho
M. Salah
Turquie
Brésil
Égypte

« Les grands matches exigent son profil »

Le Brésilien Fabinho, milieu de terrain de Trabzonspor, a salué le rôle que joue l'Égyptien Mohamed Salah avec l'équipe.

Salah a mené son équipe vers une large victoire face à Galatasaray sur le score de 4-0, dans le cadre de la sixième journée du championnat turc, samedi soir.

Fabinho a estimé que ce succès prenait une valeur supplémentaire en raison de la prestation livrée par Trabzonspor, soulignant que l'équipe aurait pu inscrire d'autres buts, en plus d'avoir gardé sa cage inviolée.

Le quotidien Asharq Al-Awsat a rapporté les propos de l'ancien joueur de Liverpool et d'Al-Ittihad, après la rencontre : « La victoire est toujours importante, mais l'obtenir avec une performance solide lui donne une autre saveur. Tous les joueurs se sont distingués, nous avons marqué quatre buts et nous aurions pu en ajouter davantage, tout en gardant notre cage inviolée. C'est pourquoi je pense que cette victoire a été un magnifique cadeau pour nos supporters qui nous ont soutenus de façon remarquable. »

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Le milieu de terrain brésilien a évoqué les débuts du nouvel entraîneur (l'Allemand Thomas Reis), expliquant que l'équipe commençait à assimiler ses idées, bien qu'il ait pris ses fonctions il y a peu de temps.

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Il a ajouté : « L'entraîneur nous a demandé de travailler avec sérieux et intensité, car il veut nous voir faire preuve d'agressivité sur le terrain. Il a réussi à apporter quelques ajustements malgré la courte période durant laquelle il a été en poste, mais il met l'accent sur la solidité défensive et le jeu offensif direct. La trêve internationale nous offrira l'occasion d'assimiler davantage ses idées, c'est pourquoi cette phase sera utile et positive. »

À propos du brio de Salah et de ses trois buts, Fabinho a affirmé que voir le joueur égyptien à ce niveau ne le surprenait pas, et a déclaré : « J'ai l'habitude de le voir faire cela, il donne à l'équipe une grande confiance, et les grands matchs ont besoin de joueurs du calibre de Salah, capables de faire la différence. »

Il a conclu : « C'est un joueur travailleur, et le danger que représente l'équipe augmente lorsqu'il est sur le terrain, car il constitue une grande force pour le groupe. Je suis très heureux pour lui, et je le félicite d'avoir inscrit son premier triplé en championnat turc. »

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