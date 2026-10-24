Le duel entre Arsenal et Barcelone se renouvelle sur le marché des transferts, après l'entrée du club anglais dans la course à la signature de Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges, et l'un des noms les plus en vue du football européen en ce début de saison.

Après que l'intérêt des deux clubs a coïncidé autour de la signature de Julian Alvarez, l'attaquant allemand, âgé de 22 ans, est devenu une nouvelle cible pour Arsenal, d'autant qu'il figure également sur la liste des options envisagées par le club catalan pour renforcer sa ligne d'attaque.

Selon le journal britannique « The Sun », Arsenal étudie l'idée de passer à l'action pour recruter Tresoldi lors du prochain mercato hivernal, l'entraîneur Mikel Arteta souhaitant accroître l'efficacité offensive de son équipe, surtout après que Viktor Gyökeres n'a pas affiché le niveau attendu de lui.

Tresoldi se profile comme une option capable d'apporter un plus dès à présent, avec la possibilité d'en tirer profit sur le long terme, même si la conclusion de l'opération nécessitera un investissement financier conséquent.

Le journal anglais a estimé la valeur de l'opération à environ 42 millions de livres sterling, soit près de 48 millions d'euros, reflet de la progression remarquable que connaît l'attaquant.

L'AS Rome avait présenté une offre d'environ 35 millions d'euros pour s'attacher les services de Tresoldi l'été dernier, mais le Club Bruges l'a refusée.

En revanche, d'autres rapports ont indiqué que le club belge aspire à obtenir 60 millions d'euros en échange du départ du joueur.

Arsenal dispose d'un atout supplémentaire susceptible de l'aider à boucler l'opération, après avoir recruté l'été dernier Christos Tzolis, en provenance précisément du Club Bruges, pour environ 40 millions d'euros.

L'ailier grec était l'un des principaux partenaires de Tresoldi au sein du club belge, et les bonnes relations entre les deux clubs pourraient contribuer à faciliter la conclusion d'un nouveau transfert.

Barcelone continue de surveiller l'attaquant

L'intérêt de Barcelone pour Tresoldi remonte à une période antérieure, l'attaquant étant l'un des noms étudiés par la direction sportive du club catalan l'été dernier, comme solution alternative à Julian Alvarez.

Ses déplacements, sa capacité à faire le lien entre les lignes et son habileté à exploiter les espaces dans la surface de réparation correspondent au profil d'attaquant recherché par Hansi Flick.

L'explosion offensive de l'attaquant cette saison a entraîné une hausse importante de sa valeur marchande, après avoir inscrit 9 buts en 12 matches, dont 4 en Ligue des champions, où il a attiré tous les regards en signant un superbe triplé face à l'Inter Milan au stade de San Siro.

La concurrence ne se limite pas à Arsenal, le nom de l'attaquant ayant également été associé à Milan, Tottenham, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Tresoldi est lié au Club Bruges par un contrat courant jusqu'en 2029, ce qui confère au club belge une position forte dans les négociations, d'autant qu'il n'est pas contraint de vendre le joueur et préfère le conserver au moins jusqu'à la fin de la saison.