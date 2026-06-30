Après le tirage au sort, la Liga a officialisé les dates des deux Clásico

La Fédération espagnole de football a officialisé ce mardi le calendrier de la saison prochaine, au cours de laquelle le FC Barcelone défendra son titre de champion de Liga.

Le coup d’envoi de la compétition sera donné les 15 et 16 août, mais la principale nouveauté concerne le décalage des journées d’ouverture : les formations ayant des joueurs à la Coupe du monde ne débuteront que du 25 au 27 août.

Le FC Barcelone, tenant du titre, débutera sa saison face à l’Athletic Bilbao, tandis que le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, affrontera la Real Sociedad lors de la première journée.

Toutefois, le coup d’envoi de ces formations, voire de d’autres, pourrait être reporté si l’un de leurs joueurs atteint la finale de la Coupe du monde.

Le programme de la première journée est le suivant :

Alavés - Getafe

Atlético - Málaga

Celta Vigo - Osasuna

Deportivo Alavés - Elche

Espanyol - Levante

Barcelone - Athletic Bilbao

Racing – Villarreal

Real Madrid - Real Sociedad

Séville – Rayo Vallecano

Valence – Real Betis

Des formations comme Villarreal, Málaga et la Real Sociedad ont choisi de débuter le championnat à l’extérieur, une programmation dictée par les clubs eux-mêmes (la plupart préférant débuter à l’extérieur pour cause de travaux, de jour férié ou de concert), ou par la Liga elle-même, qui planifie traditionnellement les « Clásicos » et les derbies à des dates stratégiques afin de ne pas perturber le jour de la rencontre et de satisfaire les diffuseurs télévisés.

Le premier grand choc de la saison approche : le derby madrilène. L’Atlético recevra le Real le 20 septembre, pour une manche retour fixée au 24 avril 2027.

Quant au Clásico, le match phare de la Liga, l’aller est programmé au Camp Nou le 25 octobre et le retour au Santiago Bernabéu le 9 mai 2027.

Pas de matchs le soir du Nouvel An

Comme c’est désormais la norme, aucune rencontre n’est programmée lors des fêtes de fin d’année, afin de laisser aux joueurs le temps de se reposer et de célébrer Noël en famille.

Toutefois, la Liga s’interrompra à trois autres reprises pour laisser place aux trêves internationales (du 21 septembre au 6 octobre, du 9 au 17 novembre et du 22 au 30 mars).

Enfin, seules deux journées se joueront en milieu de semaine (6^e et 33^e journées).